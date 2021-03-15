連鎖健身事業柏文（8462）今（15）日董事會決議通過2020年度盈餘分配案，發放現金股利每股4.86元、股票股利0.5元，另外以資本公積發放現金每股1元。待股東會通過後，柏文董事會另訂增資、除權及除息基準日辦理發放事宜。

柏文2020年合併營收36.79億元、年增4.3％，創歷史新高，稅後淨利4.01億元、年減14.69％，EPS 5.67元。

展望後市，隨國內疫情日趨穩定，加上各國陸續施打疫苗，新冠肺炎疫情對國內消費者健身意願的影響愈來愈低，第二季柏文旗下「健身工廠」預計新增三處營業據點，包括：4月下旬開幕的台南市安南廠、5月底開幕的嘉義縣民雄廠以及6月初開幕的新竹市光埔廠，營運動能逐月轉強加上同店成長，法人認為可望推升柏文第二季營收與獲利能力。

柏文2月合併營收2.68億元，月減13.08％，年減7.39％；累計今年前二月合併營收5.75億元、年減0.38%。2月業績衰退，主要原因是春節七天及228三天連續假期影響，消費者來店體驗人數減少，以及會員進場運動與執行教練課程意願較低，導致「健身及娛樂服務收入」及「運動保健服務收入」較1月減少。另外，較去年同期減少之主因係去年春節連假發生在1月，並未影響2月營收，加上去年2月疫情影響尚不明顯，故109年2月營收基期相對較高；惟今年長假過後民眾健身需求明顯增溫，預期3月營收將顯著成長。

(工商 )