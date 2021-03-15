烘焙原料大廠德麥（1264）去年不畏疫情，營收、獲利雙創高，15日德麥董事會通過年度財報，EPS達16元、會中決議擬配發現金股利12元，優於前一年11元，包括營收、獲利與配息均同創新高。

德麥總經理吳文欽近期亦預估，看好疫情之下烘焙市場商機，估計今年業績會比去年好，目標挑戰雙位數增長；其中主要成長動能聚焦新產品、新客戶、新廠房，而斥資逾1億人民幣興建的無錫新廠，預計下半年投產，可望挹注新動能。

德麥今年1、2月烘焙市場不錯，主要因素在於國人消費在台，加上國旅商機帶動中南部觀光飯店的來客明顯增長，也挹注德麥餐飲通路營收。

而新代理法國乳品大廠SAVENCIA旗下兩大高端品牌「Elle & Vire」（愛樂薇）及「LESCURE」（萊思克），光是去年就創造逾4億元業績，並帶動整體客戶數新增1,700～1,800家，預計今年兩大品牌業績可望向上挑戰5～6億元。

至於無錫興建全新廠房，預計今年上半年完工、下半年投產，估計產能將是目前產量的二倍以上，屆時將取代現有廠房，並整合生產、倉儲、物流、辦公、烘焙教室等，成為德麥大陸市場新的成長動能。

(工商 )