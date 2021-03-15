3月14日是「白色情人節」，不少情侶因今年西洋情人節（2月14日）落在大年初三，必須返鄉過年無法過節，特別把這個專屬情人的日子順延一個月。結果一名男網友忘了這個重要日子，竟窩在家裡打一整天電動，惹怒女友，當他回家打開房門時，被眼前「滿滿的衛生棉」嚇得當場石化。

原PO表示，她一名男性好友忘了「白色情人節」，完全沒想到要帶女友慶祝，行程居然是「在家打電動」，把女友晾在一旁。但女友也不是省油的燈，趁男友外出，拿出乾淨的衛生棉，貼滿整張電腦桌，包裝還放在桌上。男友回到家一看傻眼，打電動的電腦桌已遭衛生棉攻佔。

衛生棉算一算共11片，附加一片面膜，不少網友大笑，推這招很絕，「還好不是用過的」、「讓你知道老娘不是吃素的」、「白色情人節貼白色衛生棉，非常貼切」、「看到照片我笑了，這女的到底有多生氣」、「電腦桌是無辜的，要貼也是貼男友臉上啊」。

還有網友建議，「下次你把延長線收起來就好，一次用這麼多衛生棉，太浪費了」、「其實衛生棉的長寬，貼手機剛剛好欸」、「我老公最寶貝他的車，如果惹我生氣，我也是把衛生棉貼滿車子，雨刷還掛保險套」。

電腦桌被衛生棉佔領，「看你怎麼打電動」。（翻攝爆廢1公社）

(中時新聞網)