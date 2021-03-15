根據《財訊》報導，台鹽董事長陳啟昱、中油董事長歐嘉瑞、台船總經理曾國正日前相繼請辭。這是蘇貞昌擔任行政院長以來，繼財政部所屬的公股行庫董總人事大搬風、交通部管轄的華航子公司人事地震之後，經濟部所屬的國營事業再度有人事大異動。三大部會轄下的公股或國營事業，輪番出現人事大地震，格外引人注目。

不過，有別於先前國營事業董座多是在蘇貞昌強勢作風下「被請辭」，此次中油、台船董總走人，都是當事人自行請辭多次後，蘇貞昌勉強同意；而當事人請辭，原因是「力不從心」。

歐嘉瑞、曾國正 請辭多時

歐嘉瑞2019年3月接替爭議頗大的戴謙，成為中油董事長。據了解，當時蘇貞昌剛接閣揆不久，尚未對國營事業人事有定見，歐嘉瑞的人事案是府方屬意，其中有「礦油大亨」之稱的全國加油站創辦人、總統府國策顧問秦嘉鴻，在舉薦人選上有相當的影響力。

《財訊》分析，歐嘉瑞是標準文官出身，曾任經濟部國貿局副局長、工業局副局長及能源局局長，其後轉任教職擔任大葉大學校長。他雖曾當過官派中油董事，但不是石化背景出身，對中油業務不熟悉；中油這個龐大的事業體，不但主導石油與天然氣開採煉製，還有複雜的組織營運管理，更有資源分配的眾多「眉角」要處理。據了解，歐嘉瑞上任之後就備覺壓力，大小事不太敢做決定，而他過去在經濟部的「輩分」不算高，被欽點出任中油董座，經濟部高層給他的排頭也沒有少過。

經濟部過去召開部內會議，通常是中油總經理參加，後來卻指名要歐嘉瑞親自出席，連立法院經濟委員會會議也要歐嘉瑞去備詢，「過去中油董事長只有審查預算才去立法院，平常經濟委員會是副總經理去備詢，但經濟部動不動就叫歐嘉瑞去立法院，」知情人士指出。至於中油工會內鬥歐嘉瑞的傳聞，則是空穴來風，因為歐的個性溫和，待人非常客氣，和工會沒什麼問題。

《財訊》報導指出，在內外交迫下，歐嘉瑞去年4月就提出辭呈，經過「一辭再辭」，最後蘇貞昌才同意。

同樣數度請辭才獲准，是中船總經理曾國正。曾國正從台船基層做起，一路自設計處工程師當到副總經理、總經理，資歷完整；但台船長期虧損累累，又承擔國艦國造與離岸風電工程的壓力，讓他去年3月起就以屆齡退休為由，提出辭呈。

(中時新聞網)