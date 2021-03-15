達德能源公司在雲林縣台西鄉五港村設置陸域風機，由於之前協調會未與地方取得共識，15日民眾在工地現場阻撓施工，雙方發生推擠，反風車自救會並在現場搭帳棚長期抗戰，強調風機需距住宅1500公尺以上，否則一定抗爭到底。

「五港村反風車自救會」50餘成員在台西鄉信仰中心安西府集結，手舉「反對風車設置在五港村咱的厝邊」、「抗議！反對陸地風車設置」、「要求害人風機全面停工」白布條，邊走邊喊口號到風機施工現場，警方派員在場戒備，防止衝突發生。

自救會會長凌國清、祕書凌晨訓、鄉民代表吳俊德、姚志忠等人表示，風機距五港餐廳約220公尺、距最近住宅約285公尺、距公墓僅100公尺，且風機預定地周邊有養殖魚塭，要求達德公司立即停工，撤出所有機具另覓地點設置，只要距住宅1500公尺以上，就不會有任何抗議阻攔行動。

雲林縣台西鄉五港村風機工程引發衝突，被迫暫停施工。（張朝欣攝）

達德能源公司執行長潘正綱回應風機地點完全符合政府規定，其他縣市風機也都依相同規定設置，希望大家理性溝通，抗議民眾眼見訴求無效，動手要將工地鐵圍籬推倒，雙方發生推擠，警方立即將雙方人員分開，居中協調後，潘正綱請示公司同意暫停施工並接下抗議書，民眾才逐漸離去。

潘正綱表示，此工程已被迫停工4次，公司依規定施工，卻不斷遭到阻撓，感到相當無奈，對於自救會搭帳棚準備長期抗爭，公司會持續溝通，希望大家秉持理性、共創雙贏。

雲林縣政府建設處指出，縣內目前拿到籌設許可的陸域風機有92座，針對民眾陳情，未來將嚴格管控陸域風機的籌設條件，風機至少需距住宅1000公尺、畜牧場500公尺、養殖場300公尺，才會將地方主管同意函核轉給經濟部能源局審查。

(中時 )