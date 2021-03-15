相信許多人逛百貨公司時都有被推銷的經驗，打著贈品歡迎索取，豈料一收下試用包，推銷員就火速貼上來，邀請客人櫃位聽從解說。不過近日一名家長卻指出，有業者竟對國小六年級的小孩推銷保養品，買下約300元的化妝水。她氣炸直呼，「痘痘都還沒長會需要嗎？」沒想到這種推銷手段早已惡名昭彰。

這位家長在臉書「爆料公社二社」中表示，就讀小學六年級的女兒近日在新竹火車站附近遇到一名男性美妝銷售員推銷商品，認為小朋友還不懂得說不，就買下了一瓶約300元的化妝水。

小孩母親氣炸指出，雖然300元並不貴，但她們根本連購買的東西都不清楚。「小學六年級，痘痘都還沒有長會需要用到這個嗎？」呼籲各位家長一定要提醒自己小孩，要懂得拒絕陌生人。同時也懇求銷售員兜售商品時，請找對真正需要的客戶。

貼文一出，網友也搖頭表示，「挑未成年的孩子去推銷真的很…」、「這個我無法！至少要推廣高中以上的，小學生跟國中生真的很不妥」、「因為不好騙的都騙不到了，只好找小朋友」、「太誇張！小六而已欸！在百貨公司一直推，而且有時候還會站在電梯口隨機抓人」。

原來，不少人對這間公司的推銷制度都相當反感，苦主直呼，「這家推銷手法，惡名昭彰喔！在百貨公司照樣客訴他們」、「這個品牌，強迫推銷的能力很可怕，我國中也被推銷過」、「這品牌推銷的方式讓人很討厭」、「怎麼又是他們，他們在豐原社團被各種強烈抵制說」。

其實，知名主持人于美人日前才在臉書上批判這種強制推銷保養品給未成年人的行為，朋友的女兒在東區逛街一半就被某國外品牌銷售員哄入店中「狂推銷」，最後花1700元買了去角質鹽才放人。對此，于美人痛批這種拉客行為已經是「糾纏行銷」，孰不可忍！表示已經向議員反應。

針對業者這種類似攔路強賣的行為，《社會秩序維護法》第六十八條第三款指出，「強買、強賣物品或強索財務者。處三日以下拘留或新臺幣一萬二千元以下罰鍰」。

(中時新聞網)