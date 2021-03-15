美國最大院線運營商AMC表示，在2020年經歷46億美元的創紀錄虧損後，大連萬達已經放棄對公司的控股權，萬達持股降至9.8％。在萬達減持後，AMC目前沒有控股股東；但萬達依然是AMC的最大單一股東，在公司擁有兩個董事會席位。

華爾街見聞報導，AMC在年報中表示，截止2021年3月3日，大連萬達在公司持股比例和投票權已經降至9.8％。大連萬達此前在2012年以26億美元收購公司。

歷史資料顯示，截止2020年10月，萬達仍持有AMC 37.7％的股份和64.5％的投票權。萬達對AMC的持續拋售標誌著公司海外業務的繼續收縮。

AMC公司CEO在電話會上表示，在萬達減持後，公司目前沒有控股股東。AMC將像其他大多數上市公司一樣，受到廣泛的股東的管理。

受疫情衝擊，AMC客座率去年驟減90％。自2020年12月以來，AMC已經籌集超10億美元來維持運營。

市場分析認為，萬達減持可能與AMC股價突然暴漲有關。2021年以來，在美股散戶推動下，AMC股價飆漲5倍多，股價一度最高達到20.36美元，創下兩年新高。

(工商 )