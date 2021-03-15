台中市梧棲區中正里與中和里福德祠供奉一尊148年的土地公，昨天是「頭牙」，剛好是土地公聖誕，舉辦發放發財金活動，廟方委員吳菁惠求求發財金，沒想到擲出廟方從未見過的立筊，吸引許多人到廟裡圍觀。

梧棲區中正里與中和里福德祠管委會主委陳建鈺表示，廟方每年舉辦向土地公借發財金活動，發出每份600元的發財金，都吸引鄉親返鄉、以及信眾來求發財金，廟埕很熱鬧。

喜麗實業公司負責人吳菁惠也是廟方委員，她求發財金二千元，結果第一次擲筊就出現立筊，許多信眾現場目睹立筊，多認為是神威顯靈，才能創造出這個奇蹟，驚呼「好事來了！」，廟方隨即用金紙圈起來維護，不少民眾聞訊前往觀看，都嘖嘖稱奇。

委員邱崇塏說，前天是土地公聖誕，福德祠舉辦發放發財金活動，供信眾擲筊祈求，充做錢母，保佑信徒開運賺大錢，一早就有很多信徒來祈求，並提供平安餐吃平安。

有信眾說，立筊象徵迎富貴年，更有人驚嘆，就像是要帶領「商業」直直起飛一樣，牛轉乾坤，今日也吸引不少信眾前來求發財金。

福德祠供奉一尊148年的土地公，曾於2005年3月14日前往大陸泉州福泉龍土地公祖廟謁祖，展開6天行程，創下全台第一間土地公廟到大陸進香的土地公廟。

(中時 )