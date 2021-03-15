《少年的你》將搶奧斯卡最佳國際影片。（圖／翻攝自微搏）

第93屆奧斯卡金像獎將於2021年4月登場，台灣時間今（15日）晚公布入園名單，「黑豹」查特域克·保斯曼以遺作《藍調天后》提名最佳男主角，韓國女星尹汝貞憑《夢想之地》入圍最佳女配角。

另外，早前擠進最佳國際片（原最佳外語片）15強初選名單的台灣電影《陽光普照》，飲恨與入圍名單擦身過，而同樣來自亞洲電影的周冬雨、易烊千璽主演《少年的你》則將代表香港爭「最佳國際影片」。

38歲華裔才女導演趙婷，日前才以《游牧人生》拿下第78屆金球獎最佳導演和最佳影片2大獎，更是首位華人女性導演獲獎，現又入圍奧斯卡，未來發展備受矚目。

以下為第93屆奧斯卡入圍名單

最佳影片：

《曼克》

《猶大與黑彌賽》

《父親》

《游牧人生》

《夢想之地》

《花漾女子》

《靜寂的鼓手》

《芝加哥七人案：驚世審判》

最佳導演：

《曼克》 大衛芬奇

《夢想之地》鄭李燦

《游牧人生》趙婷

《花漾女子》艾莫芮德芬諾

《醉好的時光》湯瑪斯溫特伯格

最佳男主角：

《靜寂的鼓手》里茲阿邁德

《藍調天后》查德威克鮑斯曼

《父親》安東尼霍普金斯

《曼克》蓋瑞歐德曼

《夢想之地》史蒂文連

最佳女主角

《藍調天后》薇拉戴維絲

《The United States vs. Billie Holiday》 Andra Day

《女人碎片》凡妮莎寇比

《游牧人生》法蘭西絲麥朵曼

《花漾女子》凱莉莫里根

最佳男配角：

《芝加哥七人案：驚世審判》薩夏拜倫柯恩

《One Night in Miami...》Leslie Odom Jr.

《靜寂的鼓手》保羅拉奇

《猶大與黑彌賽》凱斯史坦佛雷德

《猶大與黑彌賽》丹尼爾卡盧亞

最佳女配角：

《芭樂特電影續集》瑪麗亞巴卡洛娃

《絕望者之歌》葛倫克蘿絲

《父親》奧莉薇雅柯爾曼

《夢想之地》尹汝貞

《曼克》亞曼達塞佛瑞

最佳國際電影：

《少年的你》香港

《醉好的時光》丹麥、荷蘭、瑞典合拍片

《Collective》羅馬尼亞

《The Man Who Sold His Skin》突尼西亞

《Quo Vadis, Aida?》波士尼亞與赫塞哥維納

最佳動畫片：

《1／2的魔法》

《飛奔去月球》

《笑笑羊大電影：外星人來了》

《靈魂奇遇記》

《狼行者》

最佳動畫短片：

《Burrow》

《Genius Loci》

《If Anything Happens I Love You》

《Opera》

《Yes People》

最佳改編劇本：

《芭樂特電影續集》

《父親》

《游牧人生》

《One Night in Miami》

《白老虎》

最佳原創劇本：

《猶大與黑彌賽》

《夢想之地》

《花漾女子》

《靜寂的鼓手》

《芝加哥七人案：驚世審判》

最佳紀錄片：

《Collective》

《Crip Camp》

《The Mole Agent》

《My Octopus Teacher》

《Time》

最佳紀錄短片：

《Colette》

《A Concerto Is a Conversation》

《Do Not Split》

《Hunger Ward》

《A Love Song for Latasha》

最佳實景短片：

《Feeling Through》

《The Letter Room》

《The Present》

《Two Distant Strangers》

《White Eye》

最佳攝影：

《猶大與黑彌賽》

《曼克》

《讀報人》

《游牧人生》

《芝加哥七人案：驚世審判》

最佳服裝設計：

《艾瑪》

《曼克》

《藍調天后》

《花木蘭》

《皮諾丘的奇幻旅程》

最佳影片剪輯：

《父親》

《游牧人生》

《花漾女子》

《靜寂的鼓手》

《芝加哥七人案：驚世審判》

最佳化妝與髮型設計：

《艾瑪》

《絕望者之歌》

《藍調天后》

《曼克》

《皮諾丘的奇幻旅程》

最佳原創音樂：

《誓血五人組》

《曼克》

《夢想之地》

《讀報人》

《靈魂急轉彎》

最佳原創歌曲：

《猶大與黑彌賽》Fight for You

《芝加哥七人案：驚世審判》Hear My Voice

《歐洲歌唱大賽》Húsavík

《The Life Ahead》Io Si (Seen)

《One Night in Miami》Speak Now

最佳藝術指導：

《父親》

《藍調天后》

《曼克》

《讀報人》

《天能》

最佳音效：

《怒海戰艦》

《曼克》

《讀報人》

《靈魂急轉彎》

《靜寂的鼓手》

最佳視覺效果：

《愛與怪物》

《永夜漂流》

《花木蘭》

《The One and Only Ivan》

《天能》

(中時新聞網)