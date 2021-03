《少年的你》將搶奧斯卡最佳國際影片。(圖/翻攝自微搏)

第93屆奧斯卡金像獎將於2021年4月登場,台灣時間今(15日)晚公布入園名單,「黑豹」查特域克·保斯曼以遺作《藍調天后》提名最佳男主角,韓國女星尹汝貞憑《夢想之地》入圍最佳女配角。

另外,早前擠進最佳國際片(原最佳外語片)15強初選名單的台灣電影《陽光普照》,飲恨與入圍名單擦身過,而同樣來自亞洲電影的周冬雨、易烊千璽主演《少年的你》則將代表香港爭「最佳國際影片」。

38歲華裔才女導演趙婷,日前才以《游牧人生》拿下第78屆金球獎最佳導演和最佳影片2大獎,更是首位華人女性導演獲獎,現又入圍奧斯卡,未來發展備受矚目。

以下為第93屆奧斯卡入圍名單

最佳影片:

《曼克》

《猶大與黑彌賽》

《父親》

《游牧人生》

《夢想之地》

《花漾女子》

《靜寂的鼓手》

《芝加哥七人案:驚世審判》

最佳導演:

《曼克》 大衛芬奇

《夢想之地》鄭李燦

《游牧人生》趙婷

《花漾女子》艾莫芮德芬諾

《醉好的時光》湯瑪斯溫特伯格

最佳男主角:

《靜寂的鼓手》里茲阿邁德

《藍調天后》查德威克鮑斯曼

《父親》安東尼霍普金斯

《曼克》蓋瑞歐德曼

《夢想之地》史蒂文連

最佳女主角

《藍調天后》薇拉戴維絲

《The United States vs. Billie Holiday》 Andra Day

《女人碎片》凡妮莎寇比

《游牧人生》法蘭西絲麥朵曼

《花漾女子》凱莉莫里根

最佳男配角:

《芝加哥七人案:驚世審判》薩夏拜倫柯恩

《One Night in Miami...》Leslie Odom Jr.

《靜寂的鼓手》保羅拉奇

《猶大與黑彌賽》凱斯史坦佛雷德

《猶大與黑彌賽》丹尼爾卡盧亞

最佳女配角:

《芭樂特電影續集》瑪麗亞巴卡洛娃

《絕望者之歌》葛倫克蘿絲

《父親》奧莉薇雅柯爾曼

《夢想之地》尹汝貞

《曼克》亞曼達塞佛瑞

最佳國際電影:

《少年的你》香港

《醉好的時光》丹麥、荷蘭、瑞典合拍片

《Collective》羅馬尼亞

《The Man Who Sold His Skin》突尼西亞

《Quo Vadis, Aida?》波士尼亞與赫塞哥維納

最佳動畫片:

《1/2的魔法》

《飛奔去月球》

《笑笑羊大電影:外星人來了》

《靈魂奇遇記》

《狼行者》

最佳動畫短片:

《Burrow》

《Genius Loci》

《If Anything Happens I Love You》

《Opera》

《Yes People》

最佳改編劇本:

《芭樂特電影續集》

《父親》

《游牧人生》

《One Night in Miami》

《白老虎》

最佳原創劇本:

《猶大與黑彌賽》

《夢想之地》

《花漾女子》

《靜寂的鼓手》

《芝加哥七人案:驚世審判》

最佳紀錄片:

《Collective》

《Crip Camp》

《The Mole Agent》

《My Octopus Teacher》

《Time》

最佳紀錄短片:

《Colette》

《A Concerto Is a Conversation》

《Do Not Split》

《Hunger Ward》

《A Love Song for Latasha》

最佳實景短片:

《Feeling Through》

《The Letter Room》

《The Present》

《Two Distant Strangers》

《White Eye》

最佳攝影:

《猶大與黑彌賽》

《曼克》

《讀報人》

《游牧人生》

《芝加哥七人案:驚世審判》

最佳服裝設計:

《艾瑪》

《曼克》

《藍調天后》

《花木蘭》

《皮諾丘的奇幻旅程》

最佳影片剪輯:

《父親》

《游牧人生》

《花漾女子》

《靜寂的鼓手》

《芝加哥七人案:驚世審判》

最佳化妝與髮型設計:

《艾瑪》

《絕望者之歌》

《藍調天后》

《曼克》

《皮諾丘的奇幻旅程》

最佳原創音樂:

《誓血五人組》

《曼克》

《夢想之地》

《讀報人》

《靈魂急轉彎》

最佳原創歌曲:

《猶大與黑彌賽》Fight for You

《芝加哥七人案:驚世審判》Hear My Voice

《歐洲歌唱大賽》Húsavík

《The Life Ahead》Io Si (Seen)

《One Night in Miami》Speak Now

最佳藝術指導:

《父親》

《藍調天后》

《曼克》

《讀報人》

《天能》

最佳音效:

《怒海戰艦》

《曼克》

《讀報人》

《靈魂急轉彎》

《靜寂的鼓手》

最佳視覺效果:

《愛與怪物》

《永夜漂流》

《花木蘭》

《The One and Only Ivan》

《天能》

(中時新聞網)