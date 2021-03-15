挾著「電動車」與「自駕」兩大題材，特斯拉雖然直至2020年才出現全年首度獲利，但投資人湧入的作夢行情，讓它成為無懼疫情的當年度美國最強悍飆股之一。根據《財訊》報導，諸多新科技基金競相納入布局，電動車指數、基金也在台灣陸續發行，投資人或可參考相關投資標的，以分散風險的投資邏輯，參與電動車產業發展趨勢的長線行情。

日盛全球智能車基金經理人王亨，接受《財訊》採訪時指出，愈來愈多的研究機構認為電動車深具前景，像是IHS預測，純電動車的全球銷售量，目前僅占輕型車的2.3%，但到了2030年，就將拉升到13%，如果把油電混合車納入，將大幅拉升至21%。方舟投資執行長凱薩琳．伍德更大膽預測，全球電動車銷量將增長到2025年的4千萬輛，短短5年增幅高達20倍。

元大加碼 國泰統一也出手

龐大的成長前景讓產業龍頭特斯拉2020年從最低點每股350.51美元，計算至最高點2318.49美元，足足飆漲逾5倍，就連被疫情籠罩的中國，電動車指標性公司蔚來、小鵬當年度也分別暴漲逾26倍、3倍，就能一窺股民對電動車題材埋單的程度。

根據Tarobo大拇哥投顧網站最新數據，光是特斯拉此一電動車指標公司，台灣境外、境內基金共有約80檔基金持有；其中，有兩檔境內基金直接標明是以投資「智能車相關」為主的基金，主題明確，另有新經濟、新科技、多重資產相關基金布局特斯拉。

《財訊》分析，以2021年1月國內基金月報來看，富蘭克林華美投信持有特斯拉最積極，前5大持有特斯拉比重最多的基金，就有富蘭克林華美新世界股票基金、富蘭克林華美全球成長基金入榜，近一年績效最優的統一全球新科技基金則有8.37 %。

另外，ETF（指數型股票基金）、ETN（指數投資證券）相關商品也在近年陸續發行。像是元大電動車N（020022），雖然集結的僅是台灣電動車概念股，不過已經熱門到必須增發40萬張籌碼，國泰投信也在申請「ICE FactSet全球智能電動車指數」認可。或是像是統一NSYE FANG＋ETF（00757），跟隨著特斯拉市值膨脹，追蹤比率已高達10.02%。

不過，今年隨著特斯拉從高點回落至近期低點619美元，總計跌逾4成，據了解，已有部分機構法人開始調降特斯拉的持股，甚至已有經理人將持股全數砍光，主要原因是評價面恐怕已超出基本面過多。

(中時新聞網)