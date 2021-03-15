新冠疫苗接種工作在全球開展，目前美國進展神速，接種數量已突破1億劑，歐盟卻受限於疫苗的交付與分配問題，接種進度遲緩。歐洲六國總理13日聯合致函歐盟領袖，敦促歐盟儘快就疫苗分配問題再次進行討論。

保加利亞、奧地利、捷克、斯洛維尼亞、拉脫維亞、克羅埃西亞六國總理發信給歐盟執委會主席馮德萊恩和歐洲理事會主席米歇爾，抱怨成員國在疫苗分配上出現「巨大鴻溝」。

六國總理在信中強調歐洲團結的重要性，所有歐盟成員國都應平等取得有限資源。他們提及1月21日歐盟27國領導人視訊會議的成果，即「按照人口比例，向歐盟成員國同時提供疫苗」；還表示，如果不遵守這項原則，「有些國家很快就能達到群體免疫，有些國家卻遠遠落在後面」。

對此，歐盟執委會透過聲明回應，歐盟是依據每個成員國的人口比例並參照流行病學資料進行新冠疫苗分配，此外各成員國政府對於如何在國家間共用疫苗，也擁有決定權。

近日，歐洲發生多起阿斯特捷利康（AZ）新冠疫苗接種者出現血栓甚至死亡的案例，丹麥、挪威、冰島、保加利亞等國決定暫停接種該款疫苗。雪上加霜的是，AZ藥廠日前也發布最新聲明稱，「受到出口限制影響，第1季度的歐盟交付量將會減少，第2季度也可能也受到波及」。

(中時 )