民進黨立委王定宇日前被周刊拍到，和民進黨發言人顏若疑似同居，但兩人都表示僅是房東房客關係，王定宇今天還表示，房間租了半年，他也不想租了，8000元房租只有一個床位「很貴」，讓不少網友吃驚王定宇是不是真的不知道行情，資深媒體人黃暐瀚則認為，按王定宇說法來看，他肯住顏若芳住處，已經很給她面子，且被周刊跟拍，是被顏若芳害的，沒求償就不錯了。相關說法引起來賓哄堂大笑。

黃暐瀚15日上TVBS政論節目「新聞大白話」，由主持人錢怡君主持，大談王定宇和顏若芳爭議事件，受邀出席的還有宅神朱學恒、雲林知名菜農林佳新。

對於王定宇分租屋喊8000元房租貴，節目也翻開台北市租房行情，發現同樣8000元租金，只能租到5坪大小的小房間，就算是1萬元的套房，也只有坪數稍大，地點變好一點，多一扇小氣窗而已，2房以上的房子在台北市租金是3萬起跳，而且還算便宜的。反觀顏若芳的住處附早餐、包接送、大廈還是飯店式管理，王定宇還嫌貴？宅神朱學恒不滿表示，這根本是「強租民宅」。主持人錢怡君不禁感嘆，王定宇欺負顏若芳一個從台南北上討生活的小妹妹這樣對嗎？

資深媒體人 黃暐瀚。(圖/本報資料照)

對於王定宇在立院登記2間免費立委套房卻不住、放著養蚊子，黃暐瀚也揶揄說，王定宇對顏若芳這位小房東太沒禮貌了，若反過來站在王定宇角度想，「他一個大立委立院有會館，肯住顏若芳住處，已經是看她面子了，而且老婆明明知情，現在搞到周刊來拍，自己已經是被顏若芳害了，沒求償已經很好了」。

最後，黃暐瀚認為，若照王定宇講法，老婆全知情，房子若真是老婆名義跟顏若芳租的，那王定宇把合約拿出來不就好了？

(中時新聞網)