由於台中市政府規劃將位於北區的肉品市場廢除並原地轉型活化，引發台中市家畜肉類公會與屠宰工會的群情激憤！為了爭取生存權，今（15）日號召200多人齊聚市府廣場前抗議，並遞交陳情書，爭取若無法現址改善，可另覓適當地點遷移，以期永續經營，否則為維護生存權益，不惜有更激烈行動。

中市府則發出新聞稿強調，雖然撤除屠宰與拍賣業務，但仍保留批發及零批服務，可維持生鮮豬肉供應；轉型為複合式商場是兼顧環保與消費需求；對於屠宰業勞工就業需求，勞工局將協同工會進一步了解會員具體需求，如有轉職意願，都將輔導進行職業訓練，協助就業。

台中市家畜公會理事長張國樑表示，台中市是全國四大肉品市場之一，每日拍賣營收達30萬元以上，停止拍賣及屠宰業務後，每年減少收益1.4億元，受到衝擊的是上千家庭生計，也勢必衝擊全國豬農產業鏈。

張國樑強調，現宰生鮮溫體豬肉，肉質鮮美、Q彈，是多數國人消費習性。在中央政府開放含萊克多巴胺（瘦肉精）美豬進口之際，「中市府將肉品市場轉型後終止屠宰業務，並停止拍賣豬隻，難道要逼肉商販售萊豬嗎？」

農業局指出，台中毛豬來源主要由南部各縣市運輸活體毛豬至市場拍賣交易並屠宰，運輸過程產生異味飄散、噪音、廢污水排放等問題，加上肉品市場設備老舊、運轉效能不佳，長期以來對周邊居民生活造成極大影響。

因此，市府配合農委會推動生鮮肉品供應現代化，以冷鏈運送改善新鮮度、延長保存期限，進行肉品市場原址轉型活化，撤除屠宰與拍賣業務，規劃轉型為複合式商場，配合中央政策同時改善在地居民生活品質。

農業局強調，台中肉品市場撤除屠宰及拍賣業務後，仍將保留肉品批發及零批業務，作為台中市攤商取得豬肉的交易平台，維持供應市民朋友生鮮豬肉，兼顧環保與消費者市場需求。原址將轉型為涵蓋餐飲、生鮮超市、文創市集的複合式商場，周邊更將進行公園綠美化及興建社會住宅，創造良好生活環境，帶動地區發展。

(工商 )