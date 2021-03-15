小朋友雖然年紀小，但對情感的表達卻是最直接且真誠，一名網友在網路上分享一張照片，是一張手寫的「尋人啟事」，第一句就寫著「媽媽回來」，下面幾個字更是充滿洋蔥，許多網友紛紛集氣，希望小朋友快點找到媽媽。

一名網友在臉書社團分享一張照片，標註「祝他找回媽媽」，只見照片中，路旁的變電箱貼了一片白色塑膠板，上面寫道「媽媽回來，我需要妳，也想要妳陪！好不好」，最後畫上一張哭泣的表情，小朋友也在板子角落附上自己的名字。

小朋友願望充滿洋蔥(圖/截自臉書)

根據分享照片的網友透露，這張尋人啟事，出現在南投市街頭，原PO一看到瞬間覺得鼻酸，因此拍照分享在臉書，希望小朋友可以快點找到媽媽。貼文曝光後，許多網友紛紛留言集氣，表示小朋友願望雖然才短短幾個字，卻令人鼻酸。

小朋友尋人啟事，字字句句佈滿對母親的思念，許多人也幫忙轉發該篇貼文，出點心力幫小朋友完成願望，「看著看著怎麼哭了」、「孩子好可憐」、「你的名字很可愛，但卻發了篇洋蔥」、「希望只是開玩笑」、「祝福他們團聚」。

(中時新聞網)