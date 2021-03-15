每個人對待感情的方式都不一樣，有些人就算和另一半分手了，也依舊念念不忘對方的好，但有些人卻十分絕情，不管之前有多深愛，只要分手後就不會回頭。搜狐命理專欄就發文指出3大最絕情的星座，一旦和愛人分開，就會斷得乾乾淨淨，再也沒有復合的可能。

1. 白羊座

白羊座的人性格有點懶散，做事情也總是三分鐘熱度，做好的決定隨時都可以更改，但在面對感情他們卻能堅持己見，如果最終選擇和另一半分手，那就代表他們早已下定決心要離開，和對方徹底斷乾淨，離開後就形同陌路。

白羊的絕情只有在分手後才會表現出來，舊愛再也無法牽動他們的情緒，甚至成為懼怕的對象，如果舊愛一直試圖靠近，白羊反而會感到害怕，擔心對方會打擾到自己的生活，而不斷選擇遠離。

2. 天蠍座

天蠍座在分手後也是相當絕情，就算另一半再難忘，也不是他們藕斷絲連的原因，和舊愛既然做不成情侶，自然連朋友也沒必要當，甚至如果雙方不是和平分手，他們還會因此反目成仇，將對方視作敵人。

天蠍想要的就是和舊愛斷得乾乾淨淨，以便自己可以展開新的生活，如果對方一直死纏爛打，很容易就會把天蠍惹毛，最後的結果可能不堪設想。

3. 獅子座

獅子座的人很愛面子，只要分手就會斷得徹底、不再糾纏，因為吃回頭草這種事對獅子來說，會讓他們很沒有面子，所以盡可能地避開這種情況發生，讓自己表現出決絕的一面，也好斷了另一半想要舊情復燃的想法。

總而言之，獅子在戀愛的時候願意為另一半付出所有，只不過一旦分手，就會跟對方一刀兩斷，並把自己最決絕的一面表現出來，只為了讓對方徹底死心，就算再怎麼苦苦糾纏，也無法打動他們。

(中時新聞網)