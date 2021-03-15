台中烏日火燒山 大火蔓延逼近清新溫泉度假飯店（消防局提供）

久旱不雨、天乾物燥，台中市大肚山近清新溫泉會館旁的山坡地，今日下午4點發生火燒山，台中市消防局先後派出烏日、春社、工業區3個分隊上山打火，因山上水源不足，火勢控制不易，傍晚又陸陸續續有30名義消加入，直至晚間9點左右，已將火勢侷限，避免繼續蔓延。

據悉，火燒山地點在烏日與南屯交接，第九公墓與親新溫泉會館之間的山坡地，最初於15日3點57分接到民眾報案，派遣烏日分隊前往搶救，發現火點不易接近，且面積廣大，需加派1個分隊支援，經再派遣春社分隊，出動2輛消防車、5名消防人員到場協助滅火。

不過因為乾旱，雜草易燃燒，至16時31分，燃燒面積已約2千平方米，二分隊沿著燃燒線路徑二側，闢築防護線，阻止火勢蔓延，不過山上水源不足，雖無風但火勢仍緩慢蔓延，17點45分。又加派工業區分隊趕往支援，義消也已陸續支援30人，並持續闢防火巷，投入近百名警義消滅火，但到了晚間7時許，火勢仍未趨緩，山頭上的火光將夜空染成一片橘紅，從市區就可以看見，同時有市民反映火警造成的惡臭飄散到市區。晚間9點多，火勢延燒至距飯店約200米，消防隊員持續奮戰，在其上組織防護線，阻止火苗往山上，飯店方向延燒。

(中時新聞網)