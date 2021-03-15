梵蒂岡在星期一正式回應「天主教神職人員是否可以祝福同性戀婚姻」，最終的答案是「不行」，理由也相當強硬「上帝不保佑罪惡」。
美聯社報導，這篇回應有兩頁，使用7種語言出版，並得到了教宗方濟各的認可，因此絕對是教廷的正式立場。
梵蒂岡認為，同性戀者當然有自己的尊嚴，外人也給予尊重，但是在本質上「同性戀是失序的」。天主教的教義是「婚姻是男人和女人的終生結合，是上帝計劃的一部分，是創造新的生命。」
回應文件說，由於同性戀伴侶無意成為該計劃(上帝計劃)的一部分，因此他們也就不能受到教會的祝福。
現任教宗方濟各一直是梵蒂岡的開明派領袖，他曾經表態支持同性婚姻的法律保護地位，但這是針對公民權益，而不是教會信仰。事實上，教宗的這些評論，也並非得到多數天主教徒的接受，上述的說法是在2019年與墨西哥廣播電視公司Televisa的一次採訪中發表的，但直到去年出現在紀錄片中時，梵蒂岡還將其刪除，避免爭議。
梵蒂岡的立場是，能夠理解同性戀者之間情誼，也認可他們的教徒身分，但是同性戀婚姻不是天主教能祝福的事，如果教會祝福同性婚姻，可能給人一種與男女婚姻是等同地位的聖禮的印象。這將是錯誤的。
(中時新聞網)
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