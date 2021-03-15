10年期美債殖利率目前盤旋在1.6%之上，但隨著拜登政府的1.9兆美元經濟刺激法案通過，預計3月底前每個美國家庭將收到最多1,400美元支票，預料將替市場再注入流動資金，本周關注美國聯邦公開市場委員會(FOMC) 利率決策會議最新結果，美股3大指數期貨盤前漲跌不一。隨著美國調至日光節約時間，道瓊指數周一(15日)開盤上漲20.20點、以32,798.84點開出，隨後漲勢擴大至百點，航空股則是大漲。

截至台灣時間15日晚間9點35分，道瓊工業平均指數上漲141.67點或0.43%、暫報32,920.31點；標普500指數上漲5.90點或0.15%、暫報3,949.24點；那斯達克指數上漲13.73點或0.10%、暫報13,333.60點；費城半導體指數上漲10.50點或0.35%、暫報2,975.58點。

4大科技巨頭開盤股價除臉書上漲超過1%之外均下跌，電動車大廠特斯拉股價下跌近1%、暫報688美元。台積電ADR股價下跌0.86美元或0.73%、暫報117.44美元；聯電ADR股價下跌0.060美元或0.68%、暫報8.72美元。波音股價上漲5.79 美元或2.15%、暫報274.98美元，美國4大航空大漲，包括聯合航空上漲超過4%、西南航空上漲1.75%、達美航空上漲3.05%、美國航空上漲4.84%。

美國總統拜登也在上任50天以來首次公開談話提到，美國大部分民眾將在夏季前施打疫苗，預期經濟完全解封所帶來的強勁消費下，市場預料Fed將提出美國經濟史上最強勁的GDP成長率預期，市場期待將對美債殖利率曲線控制提出看法，並且觀望補充槓桿率（SLR）是否延長，讓銀行業有充足銀彈支撐美國經濟復甦的力道。

不過，根據外國財經媒體報導，拜登政府預計將推動1993年以來最強勁的加稅計畫，包括將企業稅由21%調至28%、提高個人年收入超過40萬美元以上所得稅率、調高個人年收入超過100萬美元的資本利得稅，以及降低租稅優惠，挹注潔淨能源與美國基礎建設發展，並降低美國貧富差距等問題。

(中時新聞網)