台灣電影《陽光普照》無緣晉級決選5強。(甲上娛樂提供)

第93屆奧斯卡金像獎入圍名單15日公布，鍾孟宏執導的《陽光普照》代表台灣角逐「最佳國際影片」，雖然闖進初選15強，可惜最終還是無緣晉級決選5強。

而曾國祥導演、周冬雨和易烊千璽主演的《少年的你》代表香港成功入選最終5強，這是代表香港電影繼張藝謀《大紅燈籠高高掛》、陳凱歌《霸王別姬》後，第三度闖入奧斯卡「最佳國際影片」決選，也是本屆5強中唯一的華語電影。一同角逐該獎項的還有丹麥《醉好的時光》等片。

《少年的你》在去年香港電影金像獎拿下包括最佳電影、最佳導演、最佳女主角、最佳新演員、最佳編劇、最佳攝影、最佳服裝造型設計、最佳原創電影歌曲8項大獎成為大贏家，男女主角易烊千璽和周冬雨演出獲好評，導演曾國祥的功力也備受肯定。

而香港電影上次闖進奧斯卡最佳國際影片則是2014年由王家衛執導、梁朝偉和章子怡主演的《一代宗師》，該片曾入選9強，雖被視為入圍最終5強的大熱，最後落選跌破不少影評眼鏡。

《陽光普照》無緣晉級決選5強。(甲上娛樂提供)

(中時 )