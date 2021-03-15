今2架共機下午進我西南空域 空軍廣播驅離 21:462021/03/15 中時 呂昭隆 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 共機進入我西南防空識別區示意圖。空軍提供 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 空軍今發布共機動態，共軍1架運8技術偵察機，1架運8反潛機，下午進我西南防空識別區（ADIZ），空軍派遣空中兵力應對、廣播驅離、防空飛彈追蹤監控。 (中時 ) #空軍 #共機 #西南空域 #防空識別區 也許您會感興趣 其他人正在看 政治熱門新聞 王定宇現身被攝影機連撞2次 竟反問記者一句 網傻眼：再掰啊 - 政治 桃鐵地下化／中壢一里有半數房子要被拆 住戶錯愕：被瞞一年多才知 - 政治 王定宇桃色風波 吳子嘉語出驚人：根本是故意爆的 - 政治 聽完王定宇這番話 美女發言人聽不下去了 - 政治 認了王定宇？宅神爆顏若芳大內幕 黃暐瀚嚇傻 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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