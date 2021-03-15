庚子年0颱陷缺水危機 李富城曝反聖嬰年慘況（中時新聞網）

本周天氣穩定，白天高溫逾30度甚至可達32度。中央氣象局指出，未來幾天天氣穩定、空氣品質欠佳，民眾外出應特別留意。下波鋒面預計周六（20日）晚間或周日（21日）清晨抵達，將為迎風面地區帶來雨勢，緊接著氣溫驟降，北部低溫下探15度。

「好熱！」長袖、外套仍未離身，天氣已漸趨溫暖，但入夜後又偏涼，搞得民眾無所適從。氣象局指出，東北季風減弱後，台灣地區改以東風為主，僅東部沿海一帶有零星降雨，其他地區維持穩定。

明起北部高溫來到29度，比今天更熱；東部約26度；中南部上看30度甚至32度。要注意的是各地早晚仍偏涼，日夜溫差大，千萬別被白天的陽光騙了，如果晚上才回家，最好外出時多帶件薄外套，以備不時之需。

周六起變天，若鋒面移動速度較快，周六晚間北部、東北部轉有雨；慢一點就是周日清晨。這波鋒面水氣較足，將帶來明顯陣雨，問題是延伸距離不夠，頂多下到桃園、新竹，對紓解中南部旱災，效果恐怕相當有限。

鋒面後頭跟著冷空氣南下，目前預估為東北季風等級，北台灣轉濕冷，屆時低溫一口氣下探到15度，幾乎是這兩天的高溫腰斬，民眾若安排周末出遊，要有心理準備。

(中時新聞網)