勞力士愛馬仕1折賣 保證正品「攏係假」網購假精品三招騙買家（警方提供）

保二總隊刑大接獲民眾報案指稱，在網路上有山寨名牌A貨，假冒名牌公然販售。警方追查發現，張姓夫妻2人在桃園市龜山區租用倉庫，並在網路上以「專櫃正品、本店只賣100%全新正品、正品代購」及「專櫃正品、質量保證」等字眼宣傳，光是網拍帳號就有30個，加上購買廣告服務，讓山寨商品置頂曝光，許多民眾信以為真購買，收貨之後才發現上當。

警方循線追查，在桃園龜山一處民宅，發現張姓夫妻兩人藏匿的各種商品，其中包括LV、勞力士、愛馬仕、CASIO手錶、包包、皮帶等品項統統有，多達3千多項。嫌犯標榜「專櫃正品代購」，卻是不折不扣的仿冒品，短短開賣8個月，獲利高達4500萬。

嫌犯租用的倉庫現場，堆滿各式紙箱。辦案人員光是清點仿冒精品證物，就花費不少時間。警方調查，業者從大陸進貨，並在台灣蝦皮開賣場販售，販售山寨精品，就以大陸最近人氣最旺的商品為目標。價格僅有正品的一折左右，但製作精細，嫌犯不只仿冒商品，連鐵盒、包裝、防護墊，都仿冒得十分逼真。

警方追查，這個犯罪集團從108年5月，就開始在網路賣假貨，短短8個月，不法獲利已經達到4500萬。蕭姓主嫌是集團首腦，他利用12個人頭帳號，配合落網的張姓夫妻來賣假精品，犯罪手法十分細膩，首先在網路上，以「專櫃正品代購，本店只賣100%全新貨」，作為噱頭，吸引點閱。此外，大方花錢買廣告，讓假精品置頂在民眾搜尋結果第一排，吸引目光。第三招則是以低廉的售價搭配假評價，讓買家信以為真下單購買。

網購假精品騙買家，犯罪集團8人落網。（翻攝中視新聞）

嫌犯租用的倉庫現場，堆滿各式紙箱。辦案人員光是清點仿冒精品證物，就花費不少時間。（翻攝 中視新聞）

據了解，這對幫忙販售的張姓夫妻檔，原本是全職網拍業者，以往就從事仿冒品生意，因為長期和大陸淘寶賣家合作，經過牽線，搭上詐騙集團，在下游幫忙經營30個蝦皮帳號，開賣場販售仿冒精品，被害人遍布全台，目前已經有11人報案，警方經過一年多的埋伏追蹤，分別在桃園、台南等地抓到8名嫌犯，通通依詐欺、組織犯罪等罪嫌依法送辦。

(中時新聞網)