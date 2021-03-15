預防勝於治療！台中恩霖實業推廣「保健生活化」觀念，與靜宜大學食品營養學系產學合作，將各種保健素材融入日常美食料理、飲品等，讓消費者在享受美食的同時、還能吃到健康！例如針對忙碌現代人開發的「波森莓桔柿濃縮飲」隨身包，可多元應用在沖調飲品、沙拉醬、沾醬等，未來還將布局餐飲通路，搶攻餐飲市場商機。

恩霖（Enlin）實業為推廣該創新產品，特別委請靜宜大學管理學院及文化美食資源規劃與研究中心協助，進行多元用途的感官品評試驗及應用食譜開發，同時透過位於台中市向上路的「津鹿堂」茶飲店，協助從調飲、淋醬、抹醬的應用開發出九款創意餐飲，例如檸香莓桔柿氣泡飲、莓果咖啡那堤、莓森瑪格、冰鎮波森青茶、檸香波森涼拌四季豆等。

事實上，恩霖實業多年來持續協助許多海內外想經營生技產品生意的創業者、網紅等發展自有品牌的熱銷產品，如紅豆水、綠蕉澱粉、梅精、蔬果酵素、防彈咖啡／豆漿／抹茶系列、PPLs復視康、波森莓益生菌等近千項創新產品。

恩霖實業總經理吳奇昌表示，從食療同源的角度來看，金桔、柿霜、波森莓都是有益於滋潤的天然食材，恩霖將本草綱目紀載性味甘溫可理氣的金桔、柿中精華的柿霜，以及來自北美被稱作超級莓果的波森莓，透過獨家二階段的發酵與無添加加工技術，製成好吸收、口味佳的等壓滲透濃縮液。

本身也是國家高考食品技師的吳奇昌說，波森莓桔柿具豐富的維生素與天然色素，新產品經過嚴謹的感官品評測，顯示深受消費者的喜愛，同時將波森莓桔柿濃縮飲應用在飲品、淋醬、沾醬、塗抹醬的美食料理，作完整的開發與推薦，未來將提供消費者更多元的食用型態。

(工商 )