在預期全球經濟可望重返復甦之際，國際投資人調整投資組合配置，將資金由成長股轉進價值股，歐洲股市重獲投資人青睞，歐股3月迄今表現勝過標普500指數和那斯達克指數。

泛歐STOXX 600指數3月迄今大漲4.5％，表現超越美國主要指數；標普500指數同期揚升3.5％，科技股雲集的那斯達克指數上漲1％，不過遜於美國小型股指標羅素2000指數的漲幅6.9％。

分析師指出，股市動能現由成長股移至價值股，使得歐股表現領先美國主要指數。投資人近來開始買進深受新冠肺炎疫情重創的企業，並出脫受惠於封鎖令的成長股。

鋒裕匯理（Amundi）股票投資部門主管艾姆葛林（Kasper Elmgreen）指出，歐洲股市是價值市場，而美國股市是成長市場，歐股在這波類股輪動大受其惠。

投資人認為價值股目前低於其合理價位。價值股通常屬於成熟產業且發配股息，例如銀行、能源和工業公司，這些企業對經濟循環相對敏感。相較之下，高成長的企業創立時間較短，具創新能力和未來前景明亮，像是科技企業。

歐洲股市近期氣勢如虹的主因是指數的持股類別。STOXX 600指數的成分股大多是被視為價值型的產業，例如金融股占17％，工業股占16％，能源股占5％，而科技股與通訊股占10％，相較於標普500指數科技股權重高達37％。

推動歐股走揚的另一個原因是債券市場。市場樂觀預期經濟反彈，促使基經操盤手捨棄主權債券等安全性資產，造成債券殖利率躥揚和價券價格下跌。

歐洲銀行股是2021年迄今表現最佳的類股之一，投資人預期殖利率可望提升銀行的淨利息收入，帶動法國外貿銀行（Natixis）同期躥揚47％，荷蘭安智銀行（ING）勁揚32％。

(工商 )