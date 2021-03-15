AZ疫苗開打後，在歐洲頻傳血栓事件，引起各界疑慮，今(15)日有媒體提問，是否有統計全球停打AZ疫苗的國家，中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥則回嗆：「我為什麼要告訴你？」對此，台北市議員游淑慧十分傻眼，更連問三次「你不是發言人嗎？」她並狠批莊人祥傲慢，「不耐煩可以不要當發言人」。

中央流行疫情指揮中心15日召開記者會，有媒體在記者會中追問，指揮中心是否有統計目前停打AZ疫苗的國家？莊人祥則說，大部分停打的國家都不是有發生與AZ疫苗有直接關係的血栓事件，只是預防性措施，「我自己當然是有統計停打國家數量，這些數據都可上網，你們自己查就好，我為什麼要告訴你？」

針對莊人祥嗆記者「為甚麼要告訴你」，游淑慧15日在臉書上表示，「有傲嬌病啊，這些人」，愛開記者會的是衛福部自己，結果記者會又是這種傲慢態度。她更忍不住質疑莊人祥，「你不是發言人嗎？你不是發言人嗎？你不是發言人嗎？」游淑慧還翻出上次衛福部長陳時中不公布確診者足跡的舊帳指出，這兩個問題有任何敵意或挑釁嗎？

「疫苗價格要保密，國外狀況不爽跟你說」游淑慧直批，這些官真的很敢、很傲慢，「不高興可以不要開啊，不耐煩可以不要當發言人啊，這些發言人都怎麼了」。

網友們也留言回應，「那這個位子換我坐看看如何？這官太容易當了」、「傲慢比無能更可惡」、「真可惡，什麼都要我自己查，那可以下台了，幹嘛還要給你納稅人的錢當薪水」。

(中時新聞網)