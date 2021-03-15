美國國務卿布林肯（Antony Blinken）10日出席美國國會聽證會，被議員問到有關台灣議題時，脫口而出「台灣是一個對世界有所貢獻的國家」，引起網友熱議，美台關係是否有所升溫。對此，而入口網站《Yahoo奇摩》就對「布林肯稱『台灣是國家』，你認不認同他的說法？」進行網路民調，結果發現有75.2%的網友認同「中華民國台灣，地位受國際肯定」。

《台灣英文新聞》（Taiwan News）12日報導，布林肯近日出席美國眾議院外交委員會聽證會，韓裔的共和黨眾議員金映玉（Young Kim）詢問他是否承諾推動台灣參與世界衛生組織、邀台灣出席美國總統拜登主辦的民主峰會等議題，布林肯表示，台灣是美國重要的夥伴，也是強健的民主政體和科技重鎮，更是「能為世界作出貢獻的國家」。

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）。(圖/路透)

由於布林肯用「COUNTRY國家」形容定義台灣，引起台灣網友熱議。入口網站《Yahoo奇摩》15日就對此發起網路投票民調，以「美國務卿布林肯稱『台灣是國家』，你認不認同他的說法？」為題詢問廣大網友看法，投票時間為3月15日至20日，截至15日下午10時為止，共有近一千名網友投票，表示「認同，台灣國際地位受肯定」，比例為75.2%、有723票，表示「不認同，避免挑釁對岸」比例為24.8%，有238票。

入口網站 Yahoo網路投票。(圖/翻攝自Yahoo奇摩)

認同的網友認為，「中華民國台灣(ROC)的科技被國際肯定，不是壞事」、「我們有貨幣、文字、法律、主權及政府都有自己專屬的，當然就是」。

不認同的網友則認為，「美國不承認台灣是國家，布林肯只是在糊弄台灣人」、「沒辦法加入參與各項國際組織，有哪個國家承認台灣是個國家」、「台灣是哪國的國名呢？」。

(中時新聞網)