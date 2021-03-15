日本共同社15日報導，美國國務院14日發布了題為《重申美日同盟牢不可破》的文件，表示美日將共同「對抗中國在亞洲和世界各地的挑釁」，再次強調尖閣諸島（釣魚島列嶼）是規定美國防衛義務的《日美安全保障條約》第5條的適用對象。文件指出「美國對日本防衛的參與是絕對的」，展示了深化美日同盟的決心。

美國國務卿布林肯、國防部長奧斯汀參加的日美安全保障磋商委員會（2+2）會議即將於16日召開，美國明確了透過深化同盟來應對中國的姿態。布林肯和奧斯汀14日聯名向《華盛頓郵報》投書，也點名批判了中國。投書中形容友邦和夥伴是美國的「戰力加乘因子」（force multipliers），兩人此次訪亞即旨在重振聯盟關係，藉以「反擊中國的挑釁及威脅」。

美國國務院的文件指出，美日同盟「是印度太平洋地區與世界和平、安全、繁榮的基石」，強調「美國持續反對旨在改變東海現狀、損害尖閣諸島的日本施政權的單方面嘗試」，對中國進行了制約。

圍繞完善第五代（5G）移動通信系統，文件稱「日美正在致力於構建僅使用可信賴企業的安全的5G網絡」，對事實上把中國企業從採購中排除的日本政府給予了肯定。

有關持續冷卻的日韓關係，文件強調「也將致力於強化美國同盟國之間的關係。沒有比日韓更重要的關係」。此外還表示將透過面向新冠疫情應對、氣候變化對策和朝鮮無核化的日美韓三國合作，推動日韓關係改善。

(中時 )