3月15日是國際消費者權益日，由大陸國家市場監督管理總局（簡稱市監總局）制定的「網路交易監督管理辦法」15日在大陸中央廣播電視總台「315」晚會現場正式公布。

大陸央視報導，針對網路經營主體登記問題，「網路交易監督管理辦法」對「電子商務法」規定的「零星小額」和「便民勞務」兩類免於登記情形進行具體界定，提升網路經營主體整體合規度。

而針對社交電商、「直播帶貨」等網路交易新業態，「網路交易監督管理辦法」界定網路服務提供者的角色定位，明確各參與方的責任義務。

另一方面，市監總局與中央廣播電視總台15日聯合發表倡議，倡議廣大實體店經營者自願參與「七日線下購物無條件退貨承諾」活動，積極完善售後服務體系，希望實體店經營者積極行動起來，主動承諾，認真實踐承諾，為營造安全放心的消費環境、增強消費對經濟發展的基礎性作用作出貢獻。

(工商 )