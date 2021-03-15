緬甸自2月爆發軍事政變以來，反軍政府的民眾示威抗爭不斷，14日抗議活動演變成流血事件，軍警武力鎮壓示威者，至少造成38人死亡和數十人受傷。軍政府並宣布緬甸第一大城仰光六個地區實施戒嚴。

軍政府最初於14日稍晚宣布，仰光的雪碧達區（ShwePyitha）與萊達雅區（Hlaing Tharyar）進入戒嚴。

根據國營緬甸廣播電視台（MRTV）15日報導，除了上述兩區，戒嚴的範圍擴大至北達貢區（North Dagon）、南達貢區（South Dagon）、達貢港區（Dagon Seikkan）、北歐卡拉帕區（North Okkalapa）

根據獨立的非營利組織政治犯援助協會（AAPP）表示，14日的示威抗議至少造成38人喪命和數十人受傷，是軍政府鎮壓抗議者傷亡最慘重的一天。其他組織的傷亡估計數字更高。

被軍政府羈押的緬甸實質領導人翁山蘇姬，原定15日在仰光法院以視訊方式出庭，不過因網路服務中斷而延後出庭。

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