藝人賈靜雯和修杰楷婚後生下咘咘、Bo妞，加上大女兒梧桐妹，一家五口幸福美滿，今（15日）Bo妞迎來4歲生日，小壽星特地要求要打扮成公主，造型一曝光，被網友狂讚可愛，未料卻被媽媽吐槽不適合。

賈靜雯在臉書曬出一系列幫Bo妞慶生的照片，只見Bo妞穿上格紋蛋糕裙，還戴上小皇冠，對著鏡頭露出甜美笑容，似乎對小公主打扮相當滿意，沒想到，媽媽卻發文偷偷吐槽說：「好吧！雖然我覺得妳不適合公主造型，但，今天是你生日，就完成妳的心願，因為妳跟我們說，我就是愛漂亮」。

Bo妞當小公主，被媽媽吐槽不適合。（圖／翻攝自臉書）

看著女兒4歲了，賈靜雯也感性獻上祝福，希望Bo妞繼續保持樂觀善良又天真的心、繼續熱情又有自信的態度、繼續健康又美麗的過好每一天，一句句都是為人母的願望，洋溢滿滿母愛。

貼文PO出後，許多網友也跟著留言獻祝福，並大讚Bo妞的公主造型很可愛，「波妞是屬於勇氣行(做自己)的公主」、「波妞明明就是個小公主」、「我們波妞適合女王造型」、「很美很有氣質啊！還是可以當公主的」。

一家人替Bo妞慶祝4歲生日。（圖／翻攝自臉書）

賈靜雯日前曾PO波妞一張口門牙全掉光的影片，笑稱「我們家波妞不是換牙 是蛀牙+跌倒摔斷」，所幸波妞天性樂觀，還認為萬聖節不用特地裝扮，就可以當吸血鬼，搞怪個性讓媽媽哭笑不得，但也是如此討喜的性格受到許多粉絲喜愛。

(中時新聞網)