一名女網友指控台北馬偕醫院放射科某主治醫師，將她誘騙到門禁管制區內的樓梯間性侵得逞，全案已進入司法程序，院方也啟動調查。由於女方主動PO文，引起網友熱烈討論，甚至出現檢討受害者的質疑聲音。宣稱是這名女網友的男友現身留言，「我女友在馬偕被人渣醫生欺負，身為男人，不該出面幫忙嗎？」

該名友人表示，女方目前情緒激動，希望外界可以體諒；之所以公開，是為了保護其他女生，別再有下一個受害者出現。他強調，他看過雙方聊天對話，也知道事情真相、知道誰在說謊，「全案證據都交給警方了，暫時不能公開」。

有網友質疑，女方為何不拿出直接證據，如精液等，友人坦言「有想過被壓著頭、被逼著吞下去嗎」、「為什麼出了事，只因為不符合你們心目中被害人的印象，就認定她不是被害人呢」。

對於有網友發現受害者在事發當天還打卡逛市集購物，友人解釋，東西是前一天買的，然後於案發當天凌晨PO文，日期雖相同，但時間先後順序不同。

友人強調，那名醫師第一次對外說兩情相悅，第二次卻改口只有聊天沒發生事情，「他為什麼要前後說法不一致？他必須為他的行為負責」。

(中時新聞網)