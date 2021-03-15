中共中央總書記、大陸國家總書記習近平15日主持召開中央財經委員會第九次會議並發表重要談話指出，大陸平台經濟發展正處在關鍵時期，要著眼長遠、兼顧當前，補齊短板、強化弱項，營造創新環境，解決突出矛盾和問題，推動平台經濟規範健康持續發展。

習近平還表示，實現碳達峰、碳中和是一場廣泛而深刻的經濟社會系統性變革，要把碳達峰、碳中和納入生態文明建設整體佈局，拿出抓鐵有痕的勁頭，如期實現2030年前碳達峰、2060年前碳中和的目標。

大陸央視報導，中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席、中央財經委員會主任習近平3月15日下午主持召開中央財經委員會第九次會議，研究促進平台經濟健康發展問題和實現碳達峰、碳中和的基本思路和主要舉措。

會議指出，要健全完善規則制度，加快健全平台經濟法律法規，及時彌補規則空白和漏洞，加強數據產權制度建設，強化平台企業數據安全責任。要提升監管能力和水平，優化監管框架，實現事前事中事後全鏈條監管，充實反壟斷監管力量，增強監管權威性，金融活動要全部納入金融監管。

會議強調，「十四五」是碳達峰的關鍵期、窗口期，要重點做好以下幾項工作。要構建清潔低碳安全高效的能源體系，控制化石能源總量，著力提高利用效能，實施可再生能源替代行動，深化電力體制改革，構建以新能源為主體的新型電力系統。

要實施重點行業領域減污降碳行動，工業領域要推進綠色製造，建築領域要提升節能標準，交通領域要加快形成綠色低碳運輸方式。要推動綠色低碳技術實現重大突破，抓緊部署低碳前沿技術研究，加快推廣應用減污降碳技術，建立完善綠色低碳技術評估、交易體系和科技創新服務平台。

要完善綠色低碳政策和市場體系，完善能源雙控制度，完善有利於綠色低碳發展的財稅、價格、金融、土地、政府採購等政策，加快推進碳排放權交易，積極發展綠色金融。要倡導綠色低碳生活，反對奢侈浪費，鼓勵綠色出行，營造綠色低碳生活新時尚。

要提升生態碳彙能力，強化國土空間規劃和用途管控，有效發揮森林、草原、濕地、海洋、土壤、凍土的固碳作用，提升生態系統碳匯增量。要加強應對氣候變化國際合作，推進國際規則標準制定，建設綠色絲綢之路。

(工商 )