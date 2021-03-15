網友為北京沙塵暴所製作的火星風格影片，帶著強烈的科幻電影趣味

3月15日一早在北京的朋友們就在網上驚呼：「黃沙漫天，一覺醒來彷彿登陸了火星」。許久未見的沙塵暴過去曾是北京天氣的常態，但經過長年的植樹造林後，情況已大幅減少。由於已很少見，這次北方沙塵暴到是勾起引起民眾不少有關沙塵暴的回憶，還有網民為這次沙塵暴製作了動漫影片，搭上今年的火星探測熱門話題，沙塵暴籠罩的北京成為科幻版火星電影場景，把困在屋裡網民們的微信群組攪動得熱鬧非凡。

今天一早大陸北方的天氣彷彿一場在眼前播映的「實景大片」，有人形容像加了橙黃色大號濾鏡，網友面對這種場景，紛紛在網上留下各種評語，有人說，「感覺出門忘騎駱駝了」、「沙塵漫天也要好好上班，因為『黃』天不負有心人」。有人說一到公司整個人成了「兵馬俑」，還有網民回憶起90年代沙塵暴的段子，指稱這是為防範美帝衛星偷窺中國研發秘密武器所特別祭出的障眼法，回想起來還真覺得寫這段子的人是頗有遠見的。

上一次北京刮起較大的沙塵暴是2015年，但規模比這次小了許多。圖為北京極熱鬧的三環路上。（圖／新華社）

這場10年多年來最強大的沙塵暴不只攻擊北京，整個北方12省市都受到影響。這次沙塵暴是來自蒙古國，強度是近十幾年來最大的一次，北京氣象台發佈訊息將原有藍色預警升級為沙塵黃色預警，沙塵規模籠罩新疆、內蒙古、甘肅、寧夏、陝西、山西、河北、北京、天津、黑龍江、吉林、遼寧等12省市。專家指出，來自蒙古的強大氣旋會將本地沙塵托舉至高空，隨後在持續不斷的東移南下的氣流作用下，大量沙塵能長驅直入，直接推送到中國大陸東部地區。而這次沙塵暴不只強度高，範圍亦極大，空氣品質大幅下降，北京在中午時測出6級嚴重污染級別。

2000年以後大陸北方沙塵暴已很少見，在此之前，大陸沙塵暴最嚴重的是甘肅的民勤縣，每年強與特強沙塵暴高達43次，號稱兩週一小沙、一月一大沙、一年一巨沙。（圖／網路）

3月15日的這場10年多年來最強大的沙塵暴不只攻擊北京，整個北方12省市都受到影響。（圖／中央氣象台）

沙塵暴刮起滿天黃沙遮蔽視線，難怪網民們會覺得像是火星的沙暴。圖為高鐵列車經過北京永定門。（圖／中新社）

沙塵不只影響空污，在一些地方還出現災情。大陸林業和草原局衛星影像和地面監測部門指出，這次沙塵起源於蒙古國西南部，在沙暴加上風雪襲擊下，該國9個省有548名牧民失蹤，最後找到467人，卻有5人與1名孩童不幸死亡，還有81人沒找到。

沙塵暴之所以如此厲害，並非只有黃沙漫天，影響空污。沙的重量重，吹得起沙暴的必然是強風，即便是都市中有大樓遮蔽，強風夾帶厚重沙塵吹來會使得樹木屋宇劇烈搖晃，強度不輸熱帶風暴。沙塵刮起時還能遮蔽陽光，天地頓時變暗，如果在草原上，就會完全失去方向感，加上沙塵覆蓋道路，更易迷失。過去北方常見沙塵暴時，有些城市外出要戴上薄紗面罩或將頭臉包覆，否則會「連呼吸都在吃土」。雖然沙塵暴時間較短，如果不設防，也會把人搞得滿身滿臉的沙，極為狼狽。有網友說，「下了雪，北京就成了北平」，「下了沙，北京就成了北宋」。2000年以後沙塵暴已很少，上一次稍有規模的沙塵暴是2015年，但比這次仍然小了很多。

沙塵一般是PM10，但同樣也會有PM2.5的細微顆粒，對健康的危害也是一樣嚴重，一般衛生當局會建議市民減少外出。圖為沙塵暴下的紫禁城鼓樓對照圖。（圖／合成圖）

而網友製作的影片就是以這種陽光被遮蔽後黃澄澄的天空為題材，模仿今年大陸最熱門的火星探測場景，做成包括太空船與日本奧特曼超人互動的科幻風格，搭配上音樂，營造出穿越現實的電影場景，一時在網上被瘋傳，連帶推動微博有關北京沙塵暴的話題流量激增至2.4億次以上。

而由於沙塵暴來臨時，市民生活會受到很大影響，戶外活動幾乎無法進行，空氣品質也奇差，如果情形嚴重，有些中小學會停課或停止戶外活動因應。此外因為天昏地暗，交通的狀況也受影響，與前幾年常見的霧霾一樣，因視線不良而容易造成車禍。至於懸浮顆粒對健康的危害，大陸的醫生指出，霧霾最常被討論的是PM2.5，沙塵一般是PM10，但同樣也會有PM2.5的細微顆粒，對健康的危害也是一樣嚴重，一般衛生當局會建議市民減少外出，除了降低交通事故機率，還能減少呼吸系統和眼部疾病。

(中時新聞網)