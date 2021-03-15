大陸女星吳倩因演出《何以笙簫默》女主角唐嫣的少女時期、《如懿傳》毒害五阿哥的侍妾打響知名度，前年和張雨劍合作甜寵劇《我只喜歡你》，兩人組成的喬默CP深受大家喜愛，吳倩更有「國民初戀」、「國民妹妹」的美譽，還和張雨劍傳出假戲真做、未婚生子等謠言，但雙方始終未做出回應，而張雨劍今(15日)突發文認了已婚生女，瞬間登上微博熱搜第一名。

吳倩日前被狗仔拍到，和媽媽帶著一個約1歲的女娃到餐廳用餐，不僅小孩模樣曝光，還挖出孩子的名字，吳倩未婚生女傳言甚囂塵上，對此，張雨劍終於不忍了，發文認了已婚生女，「正常戀愛結婚，有一個可愛的小孩子，法律手續齊全。」

張雨劍認了和吳倩已婚生女。(圖／翻攝自微博)

張雨劍和吳倩緋聞傳了多時。(圖／翻攝自微博)

他更表示罵他可以，因為他沒義務和不認識的人說私事，「只想給孩子一個正常的成長空間，你實在不該拍我女兒，還把我女兒名字給曝光出來，這次沒保護好她是父母失職，她媽到現在都很自責也很難過，別有下次了」。

突如其來的自白，瞬間引爆網友熱議，有網友認為私生活本來就不用和大眾報備，更何況還偷拍孩子，希望多專注他們的作品，但也有人認為，他2年前還在節目上賣單身人設、說想要找女友，認為他這樣算什麼男人，對吳倩不尊重，還傷粉絲的心，不過如今他終於認了已婚生女，大家也希望他當個好丈夫、好爸爸。

張雨劍2019年就被拍到吳倩過從甚密，兩人更曾被拍到一起去產檢，不過對於戀情雙方始終沒多做回應，如今他發文認愛，也讓網友嘆這「公開的秘密」終於公開了。

(中時新聞網)