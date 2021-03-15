新冠疫情重創全球經濟，台灣受到的影響和國外相比相較穩定，但吸引不到國外觀光客前來的士林觀光夜市卻爆發歷年罕見的倒店潮，儘管房東降租，不少攤商含淚撤出，連大型連鎖店都紛紛宣布結束營業。不過，網友卻指出，北市另外2家「寧夏觀光夜市」和「南機場夜市」明明沒有捷運優勢，人潮卻不受影響，引起討論。網友分析出關鍵原因，坦言「回不去了！」

士林夜市曾經是國際觀光客來台旅遊指標，2020年卻一夕之間成為乏人問津，爆發連環倒店潮的夜市，讓外界不勝唏噓。近日網友在PTT上指出，「奇怪？為什麼寧夏夜市還是看來很多人，然後連捷運都沒直接通過，要繞一圈走十幾分鐘才有的南機場夜市，還被譽為台北市最強夜市。同樣是觀光夜市的饒河街雖然也是人潮看來變少了，但也沒像士林那麼慘。」反觀，出了捷運步行2分鐘就能到的士林夜市卻沒人？好奇詢問「士林是在輸在哪？」

對此，網友直言，士林夜市會沒落的原因，主要在客群鎖定在觀光客上，少了陸客、國際客後，自然而然收入下滑。再加上屢屢爆出收費過高爭議事件，國內民眾已對士林夜市失去信心。

網友直言，士林夜市屢屢爆出收費過高爭議事件，國內民眾已對士林夜士失去信心。(本報系資料照/游定剛攝)

網友紛紛表示，「名聲臭掉還做臭的事情，就回不去了」、「誰想去被坑啊」、「吃觀光客比重太高，輸在價格越來越貴」、「名聲太臭惹，已經被定型成盤子夜市，沒用惹」、「我是吃東西，不是來幫你養房東跟讓你坑啊」、「問問那些高價水果攤啊」、「宰羊宰到自己名聲臭掉活該」。

另一方面，網友分析南機場夜市和寧夏夜市雖然沒有捷運優勢，但憑著管制妥當，加上商品價格相對較低，自然而然保有一定人流。「南機場夜市人確實多到噁心，主要是價格夠低」、「南機場店面南機場/寧夏/饒河都是吃的居多，饒河還有毛孩產業」、「南機場租金沒這麼貴，一萬出頭而已」、「寧夏的自治會很用心」、「台北夜市超多的，南機場便宜又好吃，實在不知道幹嘛去士林。我以前還帶老外去逛，也沒有好吃啊」。

士林夜市生意慘淡，號稱30年以來最慘，不僅重創小攤商生意，就連連鎖品牌星巴克、NET都撐不住退場。根據《公視新聞網》報導，過往士林夜市店面月租動輒20萬以上，受到倒店潮影響，房東砍到6萬也沒人敢租。光是去年，就有70多間店家歇業。一名鞋店業者更坦言，由於許多店家合約都走到三月，預計三月底還會再爆出一波倒店潮。

網友分析南機場夜市和寧夏夜市雖然沒有捷運優勢，但憑著管制妥當，加上商品價格相對較低，自然而然保有一定人流。（圖為寧夏夜市，本報系資料照）

(中時新聞網)