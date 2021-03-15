雲林縣政府舉辦「我的寄養媽媽是超人」分享會，邀請2名雲林家扶寄養媽媽現身說法。（雲林縣政府提供／張朝欣雲林傳真）

全國兒少受虐案件頻傳，為保護兒少，「安置」是保護孩子過程中最後的手段，寄養家庭成為兒少離開原生家庭的避風港，15日雲林縣政府邀請2名寄養媽媽到虎尾鎮雲林家扶中心，分享照顧遲緩兒及一路走來的心路歷程，讓大家看見寄養父母的無私奉獻及辛勞。

雲林縣長張麗善表示，寄養家庭照顧的孩子都是較年幼需照顧的幼兒，目前縣內41名寄養童中有25名是6歲以下幼兒，其中更有10名是發展遲緩兒童，需要進行職能、物理、語言、認知療育等課程，對寄養父母而言是不小的負擔及壓力。

張麗善說，這是1場愛的接力賽，尤其寄養家庭數量一直都不夠，雲林縣今年有33戶寄養家庭，希望有更多的熱心家庭加入寄養家庭行列，提供給孩子們1個家庭式的照顧。

縣社會處長林文志指出，為提供寄養家庭更實際的支持，雲林縣政府自2019年起推動「家外安置替代照顧者強化計畫」，提供給寄養父母喘息服務、專業加給、健康檢查，並聘請專家到宅教導如何照顧特殊兒少。

林文志認為，兒童成長需要經由家庭照顧，培養及發展出良好的依附關係以健全人格發展，照顧弱勢族群是雲林縣政府重要的政策及責任，縣內寄養家庭安置費用，自2020年起調升為每名寄養童每月2萬2298元至2萬7254元，希望號召更多的家庭加入寄養家庭行列。

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(中時 )