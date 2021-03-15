花旗環球證券分析師Jim Suva指出，蘋果料將透過委外代工生產Apple Car，激勵營收、稅前息前攤提折舊前利潤（EBITDA）長足進步，正式開啟市值從2兆美元飆上3兆美元的甜美旅程；並點名鴻海（2317）、南韓現代汽車在內的11大亞洲大廠深具受惠空間。

在發展Apple Car的策略上，花旗環球認為有兩種情境，其一是蘋果全心全意投入（all-in）並透過委外代工夥伴生產，其二是蘋果只專注在CarPlay生態系統（ecosystem）發展上；兩相權衡之後，花環環球直指，透過委外生產要比只發展生態系，可以對蘋果產生更大幫助。

花旗環球預測，電動車銷量在2020～2030年間將繳出27％年複合成長率，滲透率從目前的6％，屆時將拉升到38％，這意味著2025年時，全球相關硬體的市場規模便可能增長到8,000億美元以上。花旗環球同時評估，汽車與智慧機的製造雖然不同，但蘋果極擅長委外代工生產大量產品（iPhone即是十分複雜的組裝品），因此，推斷蘋果每年量產100萬輛Apple Car是相當合理的預期。

對應至亞洲供應鏈領域，花旗環球點出11家廠商可望大啖Apple Car商機：台灣的鴻海；南韓的現代、起亞汽車、LGE；日本的松下、Nidec、村田製作所、TDK、太陽誘電、Mabuchi Motor；以及大陸的寧德時代。

鴻海是台廠唯一代表，2020年便推出電動車開放平台（MIH），目標為電動車OEM廠提供具成本效益零組件與設計解決方案，並縮短產品開發周期，現已有800家以上合作夥伴加入，花旗環球看好，鴻海處於有利戰略地位，可以抓住包括Apple Car在內的電動車爆發商機。

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