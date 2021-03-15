（力山工業替健身器材大廠Life公司，代工生產Life品牌樓梯機。圖／劉朱松）

力山工業（1515）15日董事會通過去年度合併財報，2020年度合併營收113.74億元、年增43.94％，創營收歷史新高，且去年度營業利益年增66.65％，但因2020年度營業外淨支出，及所得稅費用聯袂增加，使得去年度稅後盈餘8.17億元、年減35.74％，EPS4.5元，低於2019年度7.01元。

不過，力山若扣除2019年度業外處分大陸蕭山廠，認列EPS3.93元之後，2020年度EPS4.5元，則高於2019年度本業EPS3.08元。

力山董事會同時決議去年度股利，每股擬配發股息3.6元，股東常會預定6月3日召開，並補選一席董事。

力山說，為滿足客戶訂單需求，公司去年承租2間工廠，當倉庫使用，今年計畫再租用大里、霧峰附近的3間工廠，除架設生產線外，還投入製程加工設備，包括CNC設備、沖床及雷射切割機等設備，藉以增加前端製程能量。

力山為服務美國某家新創公司「P客戶」，已建置4條飛輪健身車生產線，但因客戶訂單需求大增，公司已規劃日班四班，及夜班二班，加緊增產；力山的大電跑四條生產線，規劃日班四班及夜班一班增產。由於P客戶的飛輪健身車訂單數量需求大，力山正設法增量供貨，以補足客戶訂單的缺口。

至於力山新廠去年12月動工興建五樓廠房工程，預定今年第四季完成，明年開始安裝機器設備，及建置生產線，準備投產飛輪健身車、電動跑步機及電動工具機。

力山受惠美國創新公司P客戶飛輪健身車訂單增量，自結2月合併營收11.56億元、年增150.63％，累計今年前二月合併營收27.36億元、年增183.76％，均創同期新高，讓公司第一季淡季營運，仍延續去年第四季旺季的供貨市況，依目前訂單來看，今年第二季營運，仍可望優於去年同期。

(工商 )