13年前中國一名「千里背瘋母上大學」感動了很多人的少年劉秀祥近日再次被大家關注，大學畢業後的他拒絕年薪55萬元人民幣（約新台幣239萬元）的工作，回到貴州當了教師。

根據陸媒《網易新聞》、《南昌晚報》報導，14日，已在望謨縣實驗高中擔任副校長的劉秀祥表示，自2012年回鄉擔任鄉村教師至今，他資助學生、宣傳教育不遺餘力。劉秀祥說，自己當初不願意接受55萬元年薪，是因為認為對方在「同情」他，他認為，「思想上的貧窮，比經濟上的貧窮更可怕」。

劉秀祥4歲時，父親因病離世，母親傷心過度，患上間歇性精神失常，生活不能自理。哥哥姐姐們先後離家出走，曾經的六口之家，在劉秀祥10歲那年，只剩下他和母親2人相依為命。

2008年，劉秀祥第2次參加高考，考取了山東臨沂師範學院，但考上大學開心的那股勁兒還沒過去，劉秀祥就到鐵礦廠打工，籌集上學的交通費。2008年9月，劉秀祥帶著母親千里北上到大學報到，也是在這期間，他的故事被媒體發現，孝子劉秀祥「千里背母上學」的事蹟上了當地報紙的頭版。

在校期間，劉秀祥獲得了全國道德模範提名獎、中國大學生自強之星等諸多榮譽。回鄉教書給孩子們精神動力，「教育就是人與人的情感」。一路走來，劉秀祥經歷了很多坎坷，也感受到了很多溫暖。

大學畢業後，一些公司主動向他發來邀請，其中北京一家公司，甚至給出了年薪55萬的待遇，劉秀祥本可以拿著高薪和母親在城市生活，不再回到那個充斥著苦難記憶的老家。但就在此時，他撿廢棄物時認識並一直資助的一個妹妹打來電話，電話裡妹妹告訴劉秀祥自己不想讀書了。放下電話後的劉秀祥開始為回家作準備，「我想回去，給他們精神動力。」

於是劉秀祥帶著母親回到家鄉，在農村義務教育基層教師招考中，劉秀祥以全縣第1名的成績考取了特崗教師，成為望謨縣打易中學的一名歷史老師，後又被調入望謨縣民族中學高中部任教，最多擔任5個班的歷史老師和3個班的班主任。

3年後，劉秀祥作為特崗教師的任期結束，劉秀祥卻仍選擇繼續留下。此後的8年裡，劉秀祥幾乎跑遍瞭望謨縣每個鄉鎮，騎壞了8輛摩托車。他自掏腰包資助學生，但他的經濟能力畢竟有限。於是他開始四處籌錢，但借的速度跟不上還的速度，久而久之，就落下了「劉老師像乞丐到處乞討」的名聲。

2018年8月，劉秀祥調任望謨縣實驗高中的副校長，並成立了自己的工作室。工作室的職能之一，是對更大範圍內的教師進行德育培訓。他以《相信奮鬥的力量》為主題，在全國各地巡迴演講1000多場，講述著自己的故事。2012年至今，劉秀祥自己資助或對接資助的學生就有1900多人。截至2020年9月，他已為101名今年考上大學的學生對接了資助，資助金額共計290多萬元。

網友看到新聞後紛紛留言大讚：「有理想，有志氣」、「人生苦短，當自強不息」、「回鄉教書需要多大的責任感」。

更多 CTWANT 報導

(中時新聞網)