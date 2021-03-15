國民黨立委陳玉珍今天前往桃園大潭考察藻礁，民進黨鄭運鵬隨即在臉書發文，「我無法理解以保護為名，踩進去礁岸是什麼意思？」並PO出許多人踩在藻礁上的照片，然而專家指出其實踩上藻礁並不會傷害藻礁生態，陳玉珍強調，總統蔡英文過去在2013年其實也踩在藻礁上拍過照，她籲鄭運鵬也大力譴責一下蔡總統。

鄭運鵬15日晚間6點30分左右發文表示，今天國民黨衛環召委在大潭現地勘查藻礁，我無法理解以保護為名，踩進去礁岸是什麼意思？並表示他就站在沙灘的位置。

陳玉珍則在晚間7點45分透過臉書粉專回應鄭運鵬抹黑，她表示，考察前曾有打電話給潘忠政老師詢問，實地考察的時候，是不是可以踩在藻礁上？潘老師說可以，這個是好的，表示我們實際的去親近大自然，去親近這一塊土地。

對於鄭運鵬指控她和數百人踩在藻礁上，陳玉珍感嘆，蔡英文總統2013年也踩在藻礁上，請鄭運鵬也大力譴責一下蔡總統，並奉勸鄭委員「多花一點心思在如何保育這塊土地上！少花一點心思在抹黑不同黨派的同仁」。

網友紛紛聲援陳玉珍，「陳立委加油！民進黨不會執政只會抹黑抹紅國民黨」、「執政黨抹黑別人，幹不了正事」。

該文也引來已被罷免的民進黨桃園市議員王浩宇留言回復「蔡總統2013年去參訪時，觀新保育區還沒有劃設，大家對藻礁的了解也很薄弱，也沒有基本的保育政策，就把它當成一般的礁石對待」。

今天國民黨衛環召委在大潭現地勘查藻礁，我無法理解以保護為名，踩進去礁岸是什麼意思？ #我就站在沙灘的位置 由鄭運鵬發佈於 2021年3月15日 星期一

(中時新聞網)