遲到是不少人無法忍受的壞習慣，尤其上班遲到，更很容成為同事的眼中釘。不過，同事遲到可別裝作沒事發生，大陸一位男子發現同事上班遲到一小時還沒到公司，急忙趕到對方家中查探，才發現同事一家三口都陷入昏迷，眼看家中窗門緊閉，原來是一氧化碳中毒惹禍。

根據《網易新聞》報導，本月11日在大陸湖南郴州，51歲的歐陽（化名）發現平常總是提前到崗位的同事小胡（化名）遲到1個多小時仍不見蹤影，連打電話也不接。一連串的反常行為讓歐陽產生警覺，便和主管一同前往小胡住所一探究竟。

一行人在10分多鐘後到達小胡的住所，大門保持緊閉，往窗裡一望，就看見小胡昏睡在床上。但眾人無論怎麼打、喊叫，小胡都沒有動靜。歐陽等人警覺可能是一氧化碳中毒，馬上連絡警消到場。

消防人員檢查發現，原來是小胡一家人因為天冷用煤爐取暖，又將門窗緊閉導致空氣不流通，才引起一氧化碳中毒現象。(翻攝網路)

房東連忙將小胡大門解鎖，一開門就發現小胡一家三口都意識模糊地躺在床上，四周散發出明顯的炭火味道。消防人員檢查發現，原來是小胡一家人因為天冷用煤爐取暖，又將門窗緊閉導致空氣不流通，才引起一氧化碳中毒現象，若不是同事歐陽的警覺心，後果恐不堪設想。

歐陽熱心救同事的新聞一度登上熱搜，不少網友紛紛表示，「一輩子忘不了的恩人，好同事」、「心細敏感的好同事啊」、「案時上班的重要性」、「細心的同事救了一家人」。

(中時新聞網)