從現在起，我決定要「快樂老」。

◎研究顯示，對老年的負面看法是一種慢性壓力，可能會間接引發心血管疾病。

劉秀枝醫師◎著

［國內失智症領域權威‧前臺北榮總一般神經內科主任］

變老，並不一定是負面詞彙，重要的是你用什麼心態面對「老後」，消極或樂觀，年老卻不衰老，只在你的一念之間。

父母和二姊皆失智，她是失智症的高風險群。

作為醫師，她也得過乳癌，動了白內障手術，頸椎、腰椎開刀，銀髮獨居的七十三歲，面對「老」的狀況一樣也沒少。不一樣的是，她從不哀嘆，她選擇樂觀。

她要活出一個閃亮的鎏金歲月！

【精彩書摘】

好好照顧健康最重要

內政部公布的二○一九年國人平均壽命為八十一歲，男性是七十八歲，女性則是八十四歲，創下歷年來的新高。而截至二○二○年六月，臺灣六十五歲以上的人口比例高達十五‧七％，並持續攀升中。

因此，長壽不是問題。如何有個健康的老年、做到「老康健」（healthspan），才是重要的。

要「老康健」，除了身、心健康，其他層面也很重要。二○二○年二月四號的《美國醫學》期刊有一篇論文：〈二十一世紀的長壽處方〉，引用醫學文獻，提出健康老年的三個要素，很值得參考。

「老康健」要素一：生活有目標，帶來意義和價值

美國有一項「健康與退休研究」（HRS），請六千九百八十五位、平均年齡六十八歲的居民，填寫「心理幸福量表」中的七個題目，以評估他們是否有生活目標。題目如「有些人生活沒有目標，但我不是這樣的人」。分數愈高，表示愈有生活目標。

四年後，研究人員發現，分數最低的人，死亡率是分數最高者的二‧四三倍，可見「擁有生活目標」是有益健康的。其作用機轉不明，可能與血中皮質醇與促發炎細胞激素的濃度降低有關。

我們小時候幾乎都寫過作文〈我的志願〉。銀髮族也要有目標，才會活得有意義、有價值感。

目標不一定要遠大。可以是擔任志工、上社區大學，學樂器、陶藝、寫作、繪畫、國標舞等圓夢計畫，以擴展視野，成就自己。也可以是照顧孫輩，含飴弄孫，樂在其中，且讓中年兒女在事業上能全力衝刺，成就子女。

「老康健」要素二：維繫社交人脈，可互助和取暖

有一份針對一百四十八項、來自不同國家的前瞻性流行病學研究報告，所做的統合分析，這些研究共有三十萬八千八百四十九位參加者，平均年齡六十三歲，平均追蹤了七年半。

結果發現整體而言，社交關係較強的人，存活率比社交關係弱的人多了五十％。社交有益健康可能是因有助於紓解精神壓力，或容易得到各種人脈資源幫助的關係。

人是群居的動物，需要與親友互助、取暖，有歸屬感，才比較不覺孤單、少憂鬱。

有些上班族努力工作，平常接觸的都是同事；退休後，才發覺自己沒有朋友。因此，在年輕時就要依個人的興趣或需要，加入不同的社團。這些社團成員來自不同行業，沒有利害關係，不僅能夠一同成長、變老，且有新血加入，可以交換訊息、互通有無，比如生病要看哪一位醫師等。

這陣子為防範COVID-19，有位朋友在LINE群組裡說她到處去排隊，都買不到口罩，於是有朋友送口罩到她家，令她好感動。

「老康健」要素三：良好的生活型態，是健康基礎

美國芝加哥有一項「記憶與老化研究」（MAP），追蹤九百二十一位無失智症的居民，平均年齡八十一歲；六年後，有兩百二十人被診斷為患了阿茲海默症。

研究並發現，飲食攝取「黃酮醇」（flavonols）的量最高者，罹患阿茲海默症的機率，比黃酮醇攝取最低者少了四十八％。

「黃酮醇」存在於茶葉中，與甘藍、菠菜、豆莢、花椰菜、橘子、番茄與梨子等許多蔬果中。

良好的生活習慣像是：不抽菸、飲酒適量，多動腦、多運動、多從事休閒活動，多吃蔬果，睡眠充足等。這不僅是健康的基礎，能提升免疫力，也有助於降低得阿茲海默症的風險。

「老康健」的準備，愈早開始愈好

其實，「生活有目標」、「維繫社交人脈」與「健康的生活型態」，應該從年輕或中年時就開始，慢慢培養，才能長長久久，長壽且健康。

(本文摘自《你怎麼看待老年，它就怎麼回應你》/寶瓶文化)

【作者簡介】

作者簡介：

劉秀枝醫師

國內失智症領域權威

前臺北榮總一般神經內科主任

國立陽明交通大學臨床兼任教授

《聯合報》「元氣周報」專欄作家

《康健》雜誌專欄作家

前臺北榮總一般神經內科主任、國立陽明交通大學臨床兼任教授，為國內失智症領域的權威，也是《聯合報》「元氣周報」、《康健》雜誌的專欄作家。

59歲時，她依規劃好的人生時間表從醫療第一線退下，將診療空間留給年輕醫師，而把時間留給了自己。

專業上，她「退而不休」，繼續擔任臺北榮總特約醫師、國立陽明交通大學醫學院醫學系神經學科兼任教授級臨床教師，致力於推廣民眾了解失智症，正視失智症對於患者、照顧者乃至於社會所帶來的影響，專欄文章得到讀者的熱烈迴響。與王培寧醫師合著《假如我得了失智症》一書，榮獲國民健康署「優良健康讀物推介獎」。

在生活上，她過得比年輕時還精采。她認為，有了心理準備，對於年老就不會驚慌，懂得接受隨之而來的身心變化。她不但自己身體力行，更致力於將這樣的觀念推廣給大眾。

而她結合醫學專業與寫作興趣，以楊雲三為筆名所寫的短篇小說〈我得了「庫賈氏病」？〉，獲得二○一八年新北市文學獎黃金組的「優等獎」（收錄於第八屆新北市文學獎得獎作品集《這是好宅》）。

另著有《把時間留給自己──失智症權威醫師的自在熟齡指南》、《愛上慢慢變老的自己──退休醫生給你的57個實用身心提醒》、《聰明活到一百歲》、《多動腦，不會老》、《當父母變老──關心失智症、中風及其他神經疾病》等書，並與王培寧醫師合著《假如我得了失智症》、《別等失智上身》。

●劉秀枝醫師的部落格【Joy筆記】：blog.xuite.net/hcliujoy/blog

《你怎麼看待老年，它就怎麼回應你》/寶瓶文化

(中時新聞網)