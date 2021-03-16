怕「失智」？多閱讀、多動腦、多遊山玩水、歡聚共餐，就能防失智。

怕「生病」？老年人的健康不是沒病痛，而是跟疾病「們」和平相處。

怕「癌症」？如果生病，別問「為什麼是我」，好好治療就是了。

怕「獨居」？有老本和老友，能自立又自主，是很快樂、很自豪的事。

愈怕變成怎樣，反而愈容易變成那樣。面對年老，你愈是從容看待，愈能活出精采。怎麼想，就會怎麼做，最後達到你所想像的結果。

──你想要什麼樣的老後？

◎六個預防失智，快樂的老後實踐主張：

1.獨居而不孤獨：接受變老的事實，往好的方向看，做好自我心理建設。

2.求助，也能自助：老而能自立、自主，是很快樂、很自豪的事。

3.年老卻不衰老：旅行能增加認知存款，運動能帶來健康長壽。

4.一起預防失智：多動腦、多活動、多做家事、多與人互動，可以降低失智風險。

5.積極照顧健康：生活有目標，維繫社交人脈，健康的生活型態。

6.持續學習新知：銀髮族也要有目標，才會活得有意義、有價值感。

【精彩書摘】

回顧罹癌好友的精采此生

參加過不少告別式，印象最深刻、也最震撼的是一位六十歲往生的好友，放映的第一張投影片就是她罹患癌症後，接受化療的光頭照片：身著病服、打著點滴，體貼的先生陪伴在旁。她堅定的眼神，勇敢、豪率，令人動容。

投影片從她人生的最後時刻一直往前推：事業成就、桃李天下、家庭圓滿、國外求學、學業優異到乖巧可愛的小女孩……短暫的片段如同時光隧道般，帶我們陪著她走完精采人生。

事後，一位朋友很感慨地說：「平常要多拍照，告別式才會精采豐富。而且要趁現在還不是很老，去拍一張美美的大頭照，以備靈堂使用。」

我不禁心想：我要怎樣的告別式呢？

人老了，有一天都會這樣

記得我五、六歲時，住在鄉下的外祖母去世了。

瘦小的外祖母是位非常慈祥、輕聲細語，散發著溫暖光輝的長輩。我們這些孩子都非常喜歡她來家裡，因為如果犯了錯，母親拿起藤條要責打時，趕快跑到外祖母身邊就沒事了。

外祖母的遺體躺在大廳裡，墊高的門扇板上，面色祥和，旁邊點著香。母親帶著我繞外祖母一圈，說：「免驚，阿嬤是好人，很疼我們，不會害我們的。」──這是我對往生者的初次印象：安靜、平和、自然，無有恐懼，而且人老了，有一天都會這樣。

父親病逝時是九十一歲。中部小鎮的喪禮，大多在自家門前搭棚、設靈堂，且占了馬路的一部分，因此，需事先向派出所申請路權。

當時，我們晚輩站在靈堂旁，一面哀戚答禮、一面聽到背後的車聲，不免有點擔心被撞。幸好路過者都尊重往生者，也體諒家屬，車子慢行而過。

晚輩跪拜時，六十歲出頭的大嫂因膝蓋退化，跪下後無法起身，還得讓身旁的大哥拉她一把。禮儀師趕緊說：「不方便者可以免跪，行禮即可。」

喪禮的繁文縟節之一是請法師及居士誦經、唸佛。我手邊沒有經文，不知內容，只覺得聲調平庸而反覆，但聽久了，心境卻慢慢平靜，頗為療癒。

那時五十多歲的我，想著退休後，也許可以從事禮儀師的工作，希望能以莊嚴、溫暖的方式撫慰生者。大哥卻笑說，殯葬業是個大事業，我的外表和專業能力都明顯不足。他說得對，但從此，我就特別注意喪禮撫癒人心的療效。

父親去世後六年，九十七歲的母親往生了，我們仍然在自家門前搭棚、設靈堂。由於母親是大家族中最高齡的長輩，當時跪拜的晚輩多到即使三人一排，還是排到棚子外。這讓我感受到臺灣傳統的喪禮，可說是大家族成員見面、緬懷、思源的機會，也是個人省思、感恩和療傷止痛的起動力。

基督教的追思禮拜在教會舉行，莊嚴典雅，除了牧師講道、獻詩班，大家一起禱告、讀經、唱詩，非常療癒，而且離開時，每人手上還常帶回一盒點心呢！

從現在開始回看一生，不留下遺憾

我單身，與大家族的親戚們平常少聯絡，想到等哪天自己走了，那時候朋友也都老了，能來參加告別式的人可能寥寥無幾，怕是既難堪，又心酸。

所以，我決定免掉告別式，但要自行製作一生的投影片，而且從現在開始做，同時反省做人有哪些要改善或學習的、還想去哪裡玩、哪些事還沒做，趁現在還來得及一一補足。

不過，投影片將來給誰看？總有幾位親友吧。或許也可以放到YouTube，永存雲端喔。

(本文摘自《你怎麼看待老年，它就怎麼回應你》/寶瓶文化)

【作者簡介】

作者簡介：

劉秀枝醫師

國內失智症領域權威

前臺北榮總一般神經內科主任

國立陽明交通大學臨床兼任教授

《聯合報》「元氣周報」專欄作家

《康健》雜誌專欄作家

前臺北榮總一般神經內科主任、國立陽明交通大學臨床兼任教授，為國內失智症領域的權威，也是《聯合報》「元氣周報」、《康健》雜誌的專欄作家。

59歲時，她依規劃好的人生時間表從醫療第一線退下，將診療空間留給年輕醫師，而把時間留給了自己。

專業上，她「退而不休」，繼續擔任臺北榮總特約醫師、國立陽明交通大學醫學院醫學系神經學科兼任教授級臨床教師，致力於推廣民眾了解失智症，正視失智症對於患者、照顧者乃至於社會所帶來的影響，專欄文章得到讀者的熱烈迴響。與王培寧醫師合著《假如我得了失智症》一書，榮獲國民健康署「優良健康讀物推介獎」。

在生活上，她過得比年輕時還精采。她認為，有了心理準備，對於年老就不會驚慌，懂得接受隨之而來的身心變化。她不但自己身體力行，更致力於將這樣的觀念推廣給大眾。

而她結合醫學專業與寫作興趣，以楊雲三為筆名所寫的短篇小說〈我得了「庫賈氏病」？〉，獲得二○一八年新北市文學獎黃金組的「優等獎」（收錄於第八屆新北市文學獎得獎作品集《這是好宅》）。

另著有《把時間留給自己──失智症權威醫師的自在熟齡指南》、《愛上慢慢變老的自己──退休醫生給你的57個實用身心提醒》、《聰明活到一百歲》、《多動腦，不會老》、《當父母變老──關心失智症、中風及其他神經疾病》等書，並與王培寧醫師合著《假如我得了失智症》、《別等失智上身》。

●劉秀枝醫師的部落格【Joy筆記】：blog.xuite.net/hcliujoy/blog

《你怎麼看待老年，它就怎麼回應你》/寶瓶文化

(中時新聞網)