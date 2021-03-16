緣起——

為閱讀提燈，點亮孩子未來希望

善的種子在幼小的心田發芽

長期在靜思書軒閱讀好書，我深切體認，閱讀不只是知識的傳輸，更可以陶冶心性，成為生活的能量，上人的《靜思語》，更是指引我人生方向的明燈。若能將《靜思語》好話實踐於日常生活中，人生就不會偏差。因此，讓學子人手一本，讓善的種子在孩子幼小的心田發芽，這樣的輪廓漸漸清晰。

雖然開始計畫，但要辦理靜思閱讀書軒一定要有經費贊助。在企業家陳致遠鼎力贊助下，就這樣，全球首座「靜思閱讀書軒」在屏東縣高泰國中誕生了。

「靜思閱讀書軒」透過空間營造，讓孩子與老師都能夠貼近閱讀，擴大視野，從閱讀中得到滋養和安慰；學校也開放靜思閱讀書軒給社區民眾，畢竟，有些地區連書局都不容易經營。

【精彩書摘】

公館國小是綠島第一間、也是全臺灣第二十二間成立的靜思閱讀書軒。(圖／讀書共和國提供)

公館國小是綠島第一間、也是全臺灣第二十二間成立的靜思閱讀書軒。我們希望早一天成立，孩子可以早一天閱覽群書，豐厚生命，於是三月底之前就成立。

之前跟《經典》雜誌王志宏總編輯聊天，他知道我們在臺灣各個鄉鎮成立靜思閱讀書軒，特別建議我們到綠島。剛好不久後雜誌報導的封面就是「海洋精靈綠島豆丁海馬」，他也幫我找到電話及校園的聯繫方式。

第一次跟公館國小高志翔校長電話分享時，隔天他剛好要到臺東好幾間校園。他說他去了三間校園，很巧的是，這三間都有靜思閱讀書軒，尤其書軒裡面的福慧床及桌椅，他特別喜歡。我們透過LINE及空間照片的交流，在很短的時間內就決定前往綠島。

靜思語交流時，孩子們超級踴躍舉手分享。(圖／讀書共和國提供)

實現三十年前的夢想

很佩服公館國小校長高志翔，他三十年前、高中時和同學到綠島旅遊，由於同學的爸爸是公館國小的校工，在學校活動中心借宿。他當時就想：日後有機會一定要來這裡工作。成為教師後曾經填志願來服務，因為太太懷孕，暫時擱置。直到現在成為這所學校的校長，終於實現三十年前的夢想。

這裡的孩子每個都笑得好開心，彷彿世界上的紛紛擾擾都與他們無關，快樂學習、享受這份純淨。今天我們也與大家分享靜思語，還有靜思書軒的五穀粉讓他們吃得健康。靜思語交流時，孩子們超級踴躍舉手分享！

敲響菩提鐘鼓，帶來祝福與鼓勵

我們也帶來了淨斯菩提鐘鼓，請高校長敲響菩提鐘，祝福人人都平安；菩提鼓，象徵「鼓」勵。菩提鐘、鼓裡面，有來自德國製造的機械鐘，每一小時敲響一次，中午十二點就十二次。在大家的期盼之下，所有人等著中午十二點，一起聽時鐘敲響十二次。孩子們好開心，還拍起手來，圓滿了當天的啟用。

回臺北大約一星期，有一天，公館國小的張淑卿老師傳給我們學生寫的心得分享，看了真的好感動。有一位小朋友寫著：「我到圖書室時，開心到彷彿在天上飛似的！看到了那麼多新書籍，那麼多新桌椅……」可愛！我的心也快跟著小朋友可愛的文字飛起來了！

有時候，短短不到兩小時的見面，卻讓我好難忘、印象深刻。尤其孩子們快樂的笑聲是如此純真可愛、無憂無慮，光是聽到就好開心，彷彿圍繞校園的大山大海也都跟著他們歡天喜地。

常常聽到大家對我們說感恩；這份愛，我們都收到了。我們很幸福，因為好多好多人的愛，讓我們可以將眾人的愛，親自傳遞給可愛的大家。感恩所有支持的人，因為有你們，幸福得以延續。但願你我天天都可以跟他們一樣，如此快樂自在！

(本文摘自《閱讀，讓希望綻放：靜思閱讀書軒足跡》/讀書共和國)

【作者簡介】

蔡青兒

現任靜思書軒營運長。

蔡青兒是菲律賓華僑第三代，兼具東西方文化融合之特質。曾於學生時期參加慈濟青年社團、學校啦啦隊。大學畢業後獲得跨國企業工作，後志工假期來到花蓮慈濟靜思精舍，因為證嚴法師的一句話留在臺灣，從志工變職工，擔任大愛電視台兒童節目主持人。

後來進入靜思書軒，成為靜思書軒旗艦店新舞臺店的店長，後續擔任靜思書軒營運長。為使靜思書軒的好書能進入全臺各鄉鎮校園，立志為學童打造閱讀空間。2017年起，創立和啟用第一間在校園的「靜思閱讀書軒」，迄今設立已達150間，透過好書引領孩子走向正向、陽光的未來。

蔡青兒常說，在臺灣、在慈濟，她遇見了她心目中最好的老闆，找到了大愛，也找到了她人生的方向。

《閱讀，讓希望綻放：靜思閱讀書軒足跡》/讀書共和國

(中時新聞網)