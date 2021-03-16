二○○二年，臺北市信義商圈的新舞臺表演廳一樓，開了一間靜思書軒旗艦店，當時我承擔了店長的角色。繼新舞臺店之後，又在好多個據點陸續成立了靜思書軒，包括臺北喜來登大飯店、慈濟醫院各地的分院、靜思堂，以及現在的誠品信義店等。目前臺灣的靜思書軒有五十個據點，加上世界各地的據點，包括美國、馬來西亞、印尼、紐西蘭、澳洲、中國大陸、菲律賓等等，共有一百多家。

將福分與更多人分享

在靜思書軒工作是一種幸福，因為可以受到許多至真、至善、至美的人、事、物薰陶。

「深造」代替「服刑」，找到心靈平靜及生命方向。(圖/讀書共和國提供)

【精彩書摘】

第一次來到花蓮監獄，這也是第一間設在監獄裡的靜思閱讀書軒。

這裡有媽媽帶著幼小的孩子，也有不少朋友想要努力向上；看到有人彈奏美妙的音樂，也看到許多有才華的人。有一位裡面的朋友說：「我們進到這裡，希望以『深造』代替『服刑』這兩個字。」

感恩典獄長的支持，還有曾富良科長的用心，帶著裡面的朋友與我們的同事及志工，一起發揮良能，共同打造這個溫馨的空間，讓大家透過讀好書、說好話、共同成長。

花蓮慈濟志工潘惠珠師姊及團隊，長期在這裡給予愛與關懷，還有人文推廣的吳老師，當天他們將一本本《靜思語》及淨斯穀糧與大家分享。感恩大家，也祝福每一位朋友。

願每一本好書，都可以讓這裡的朋友找到心靈上的平靜及生命的方向。

「深造」代替「服刑」，找到心靈平靜及生命方向。(圖/讀書共和國提供)

足跡‧心路

錄下親口說出的想念，心與心更貼近

每逢佳節倍思親，二○一八年中秋節，花蓮監獄舉辦懇親會，許多收容人已經為人父母，卻因為收容人身分，從來沒有為自己的孩子說過故事。花蓮監獄讓收容人親自朗讀故事書，錄製成光碟，在懇親會時，親手送上。

去年科長與我們分享，由靜思閱讀書軒的童書發想、受刑人錄製「枕邊細語」，寄給自己的孩子，雖然爸爸或媽媽不能隨時陪伴，但每天都可以為孩子說故事。

收容人王先生：「阿諺，我是爸爸，爸爸很想你。」

除了錄下親口說出的想念，留存進光碟裡，花蓮監獄收容人還為自己的孩子做這件事。

「爸爸今天要為你說一個勇敢的故事，是有關一隻叫做乖乖的小豬。」

第一次為孩子錄下故事，口齒清晰，抑揚頓挫精準到位，背後是一次又一次的苦練，還有志工在一旁耐心指導。

慈濟志工王瑋華說：「錄製的時候，一定要記得先將書名說出來。因為他們從來沒有講繪本給孩子聽，會害羞，講話的聲音很小、斷斷續續的，但是經過三次課程之後，大家都表現得非常好。」

收容人溫小姐覺得這樣很好，因為這會讓她出去以後，想要繼續念故事書給孩子聽。花蓮監獄副典獄長江志成說，「枕邊細語」就是由裡面的同學錄故事，讓家裡的小孩可以聽到媽媽或爸爸的聲音，這對小孩是很大的鼓勵。

而無法親自前往探望的家屬，慈濟志工與花蓮監獄工作人員也會代替收容人，把祝福送到家。中秋佳節，用光碟裡的聲音，用志工的手代為傳情，心與心更貼近。

「深造」代替「服刑」，找到心靈平靜及生命方向。(圖/讀書共和國提供)

(本文摘自《閱讀，讓希望綻放：靜思閱讀書軒足跡》/讀書共和國)

【作者簡介】

現任靜思書軒營運長。

蔡青兒是菲律賓華僑第三代，兼具東西方文化融合之特質。曾於學生時期參加慈濟青年社團、學校啦啦隊。大學畢業後獲得跨國企業工作，後志工假期來到花蓮慈濟靜思精舍，因為證嚴法師的一句話留在臺灣，從志工變職工，擔任大愛電視台兒童節目主持人。

後來進入靜思書軒，成為靜思書軒旗艦店新舞臺店的店長，後續擔任靜思書軒營運長。為使靜思書軒的好書能進入全臺各鄉鎮校園，立志為學童打造閱讀空間。2017年起，創立和啟用第一間在校園的「靜思閱讀書軒」，迄今設立已達150間，透過好書引領孩子走向正向、陽光的未來。

蔡青兒常說，在臺灣、在慈濟，她遇見了她心目中最好的老闆，找到了大愛，也找到了她人生的方向。

《閱讀，讓希望綻放：靜思閱讀書軒足跡》/讀書共和國

(中時新聞網)