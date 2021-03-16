每個人的命運都不相同，有的人年輕時活得自在，但到了晚年變得窮困潦倒；有的人年輕時候奔波勞碌，中年時期收穫成功，從此富貴無憂，這就是大器晚成。運勢命理網站「生肖運勢天天看」分享，眉毛粗、眼睛小、鼻樑高、嘴唇厚的人年輕時通常運勢不順，但是會中年轉運，晚年生活美滿，事業有成。

▍1.眉毛粗壯肥直

眉毛粗壯、肥直，在面相中稱為獅子眉，擁有這種眉毛的人，像獅子一樣威猛有氣魄，是能夠成就大事的人。但因為運氣不佳，年少時無法發揮真正的才能，等到中年以後好運降臨，本身的能力和多年累積的經驗開始發揮，宏偉事業就此開啟。

▍2.眼睛小而深邃

眼睛大的人早年運勢佳，但後勁不足，如果只躺著吃老本，很快就會山窮水盡。眼睛小而深邃的人正好相反，年輕時多災多難，且人際關係差。不過這種人通常比較聰明，擅長思考，眼光長遠，即使出生背景和運勢都不好，也能成就一番事業，中年轉運後可家財萬貫。

▍3.鼻樑高但是窄

鼻樑高代表有聚財能力，但若是鼻樑窄，人的出氣、入氣相對來說不那麼通暢，財氣流動也就變弱了，年輕時一般發展不起來，中年後運氣好轉，財氣流動開始變快，財源不斷，事業有成。

▍4.嘴唇厚嘴巴小

嘴唇厚、嘴巴小的人，在年輕時一般個性不是很好，心胸狹窄、很有心機、善於算計，因此人際關係差，與人合作時，他人也會忍不住提防，很難給予信任，所以事業也不太順利。隨著年齡的增長，閱歷提升，中年後個性開始收斂，做事穩重，運氣就轉好了，事業和財運都會有起色，開始擁有自己的人生，晚年生活美滿，容易長壽。

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(中時新聞網)