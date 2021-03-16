【回憶殺】首位來台發展演藝事業的白俄羅斯藝人「瑪格麗特」，長相標緻、身材高挑修長，時常在節目《綜藝大哥大》表演高難度的才藝打開知名度，也與主持人張菲有親暱的互動，成為菲女郎的一員。不過，瑪格麗特私下有正牌男友，兩人愛情長跑10年相當穩定，但她不願意被綁住，始終不答應求婚。

瑪格麗特2000年來台，宛如洋娃娃的西方臉孔在當時頗少見，本來在彰化表演水上芭蕾，後來受邀參加張菲主持的節目《綜藝大哥大》，經常表演鋼管舞、國標舞等精湛才藝，受到眾多觀眾喜愛，成為節目固定班底。由於瑪格麗特長得漂亮、個性又大方，特別受到張菲的寵愛，兩人常常在公開場合擁抱甚至激吻，曖昧情傳得沸沸揚揚，直到瑪格麗特被爆出已婚身分，張菲才開玩笑說不會再追求人妻。

瑪格麗特和張菲曾傳出緋聞。（圖／中時資料照）

雖然被外界冠上曖昧CP，瑪格麗特和張菲私下仍保持友好關係，2018年特地來台灣錄製男方節目《綜藝菲常讚》，非常賞面子的跳了一段舞，還不小心摔傷，令張菲心疼不已，直呼太敬業，「她每次來上節目都太認真，其實國標有相當大的危險性，很簡單平常的動作也可能傷筋斷骨」。

張菲也被問過為什麼沒有持續跟菲女郎「瑪格麗特」、「金元萱」繼續交往，他表示自己不喜歡趁人之危，「為什麼我不跟她們上床，因為我覺得她們是來台灣發展，這種情況你要上一個女生，太容易了，但這是有目的的愛情，你知道她要什麼，這種愛情就不是愛情了，這種是趁人之危的愛情，我沒有辦法。」認為有色無膽比較浪漫。

瑪格麗特2008年結束首段婚姻後，3年後結識義大利的飯店小開男友Marco，根據《ET today》報導，小倆口穩定交往10年，男友已經求婚2次，但結過婚的瑪格麗特認為「婚姻感覺是自由被賣掉」，目前尚未答應；而新冠肺炎迫使兩人分隔兩地，她也勸男友把求婚一事想清楚，甚至向對方說：「等疫情後我回到義大利再說」。

瑪格麗特年過40仍享受單身。（圖／中時資料照）

(中時新聞網)