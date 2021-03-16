漢堡是相當尋常的食物，不過有人因為罹患不能吃紅肉的罕見過敏症狀，可能因為吃漢堡而大過敏，最終喪命。

#EXCLUSIVE: One burger could kill man due to ultra-rare allergy caused by tick bite https://t.co/fuNX75OiHb pic.twitter.com/8ZiYzDi310 — The US Sun (@TheSunUS) March 15, 2021

英國《太陽報》（The Sun）報導，37歲英國環境科學家杭特（Scott Hunter）就是少數不能吃漢堡的人，他罹患一種稱為「α-半乳糖苷寡糖症候群」（Alpha-gal syndrome，AGS）的罕見疾病。

根據美國梅約醫院（Mayo Clinic）官網介紹，「α-半乳糖苷寡糖症候群」是一種對紅肉及哺乳類動物製品過敏的罕見疾病，美國多數案例是由一種稱為「美洲鈍眼蜱」或「孤星蝨」（Lone star tick）的昆蟲叮咬後引發，美洲鈍眼蜱叮咬人體後，會將人體所沒有的α-半乳糖苷酶送進人體內，觸發人體免疫系統產生反應，導致患者未來在食用牛、豬、羊或其他哺乳製品時發生輕度至重度的過敏反應。

所以不只是漢堡，杭特只要吃到培根、土耳其沙威瑪、香腸等，就會過敏發癢，過敏比較嚴重的人可能還會出現過敏性休克，最終喪命。

儘管美洲鈍眼蜱主要存在於美國，不過杭特說他可能是在英格蘭西南部露營時被咬。

他說他花了10年時間才發現自己原來對紅肉過敏，杭特現在仍能吃雞肉和魚，但他坦言，有時後確實挺想念吃紅肉的。

他透露有一次偷嚐了一點義式臘腸披薩，果不其然又開始爆癢。

(中時新聞網)