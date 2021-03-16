2020年12月10日蔡英文總統在《NOWnews今日新聞》修憲論壇開幕式上致詞表示，藉此論壇能讓憲政改革議題能得到充分且有效的對話。（本報資料照片）

民進黨中央啟動了修憲列車成立憲改小組，由姚嘉文、柯建銘與鄭文燦擔任共同召集人，準備適時提出民進黨的修憲版本。前扁辦主任陳淞山指出，民進黨推動修憲有其政治鬥爭圖謀，應該是「一石三鳥」的政治大計，除了對付國民黨與大陸之外，也隱含著民進黨內部的政治接班布局。

陳淞山於15日在《美麗島電子報》撰文表示，民進黨修憲主張，除了18歲公民權之外，就是要廢除考試院、監察院以及廢省。其他如總統制與內閣制的高度爭議問題可能「連碰都不會碰」。面對獨派團體的政治非難，就需要「外力因素」的政治力量來加以干擾或抨擊，才能讓民進黨既獲得推動憲改的美名，又能趁勢形塑「抗中」的政治正當性。

陳淞山分析，民進黨此次推動修憲，在政治上難以避免外界會往「實質台獨」的方向去做定性，甚至還可能會扯上「實質制憲」或「法理台獨」的政治批評。因此，極有可能就會演變成坐實了上述「外力因素」的政治力量干擾或抨擊的「推論」。

陳淞山強調，倘若國民黨也在修憲過程中反對廢除考試院、監察院與廢省，那就又可把「國共關係」連結在一起，坐實國民黨與中共隔海唱合，則2024的總統與立委大選結果，國民黨還會有戲唱嗎？

(中時新聞網)