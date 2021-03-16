早先盛傳中國大陸知名地產商潘石屹之子潘瑞因涉嫌詆毀解放軍戍邊官兵遭到刑拘，北京警方已正式發佈通報稱，海澱公安分局已依法對潘某刑事拘留，並對其開展追逃，敦促其儘快回國接受調查處理。

綜合陸媒報導，今年2月25日有一位名為潘瑞的微博加V帳號發文詆毀已犧牲的解放軍戍邊官兵言論，受到大陸網友廣泛關注，外界懷疑潘瑞可能是大陸知名地產商SOHO中國的創辦人潘石屹的兒子。經各方查詢後證實，潘瑞確為潘石屹之子，微博上的加V個人帳號為其本人所有。

3月15日北京海澱公安分局官方微博也發佈消息稱，針對近日微博用戶潘某在他人評論區發表詆毀英雄烈士的言論，目前海澱公安分局已依法對潘某刑事拘留，並對其開展追逃，並敦促其儘快回國接受調查處理。

目前該微博帳號「@潘瑞」因被投訴違反法律和《微博社區公約》的相關規定，已無法查看。陸媒向SOHO中國公司的官方電話詢問，公司人員表示對此事並不清楚，媒體通過微博聯繫SOHO中國董事長潘石屹，亦未獲得任何回復。連海澱公安警方電話也都沒有任何人接聽。

據北京警方公開通報稱，微博用戶潘某曾於2020年6月23日在他人微博評論區發表造謠詆毀英雄烈士的言論，造成惡劣社會影響。而微博名為@潘瑞的帳號發表的詆毀英雄烈士言論的時間同樣是6月23日。記者從警方發佈內容瞭解，微博使用者潘某（男，30歲）於2020年2月2日離京出境後，一直在境外。警方表示，對於侮辱、誹謗或者以其他方式侵害英雄烈士的名譽、榮譽，損害社會公共利益的行為，警方將依法堅決予以打擊。

(中時新聞網)